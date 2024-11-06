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Питерец.ру » Общество » На трассе «Кола» на мосту через реку Сарья введут реверсивное движение

На трассе «Кола» на мосту через реку Сарья введут реверсивное движение

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
На мосту через реку Сарья в составе федеральной трассы Р-21 «Кола» введут реверсивное движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия), в Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности.

«В связи с производством работ по устройству литого асфальтобетона на мосту через реку Сарья в период с 11 по 20 ноября будет введено реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 50 км/ч. На данном участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, светофорные объекты, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Дорожные работы будут производиться на 84 километре федеральной дороги Р-21 «Кола», в районе деревни Дусьево Шумского сельского поселения Кировского района Ленинградской области. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО
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