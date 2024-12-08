На трассе «Кола» на мосту через реку Оять введут реверсивное движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 185 километре на федеральной трассе Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия), в районе деревни Доможирово Лодейнопольского района Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности.

«В связи с выполнением комплекса работ по восстановлению мостового полотна в период с 8 по 30 декабря на мосту через реку Оять в составе федеральной трассы Р-21 «Кола» будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На данном мосту всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Установят временные дорожные знаки, светофорные объекты, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрасСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.