На трассе «Кола» на мосту через реку Оять введут реверсивное движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 185 километре на федеральной трассе Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия), в районе деревни Доможирово Лодейнопольского района Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности.
На данном мосту всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Установят временные дорожные знаки, светофорные объекты, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрасСтрой».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.