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Питерец.ру » Общество » Ладожский мост разведут на 45 минут для прохода судов «Василий Старостин», «РБ-20» и РБ «Ижорец»

Ладожский мост разведут на 45 минут для прохода судов «Василий Старостин», «РБ-20» и РБ «Ижорец»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост для прохода вверх по реке судов «Василий Старостин», «РБ-20» и РБ «Ижорец»

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном прекращении движения автотранспорта по федеральной трассе Р-21 «Кола», соединяющей Санкт-Петербург с Петрозаводском, Мурманском и норвежской границей. Ограничение будет действовать 6 августа 2025 года и продлится 45 минут.

Согласно заявлению начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, с 15:00 до 15:45 будет осуществлена разводка моста через реку Нева, расположенного на 40-м километре трассы Р-21 «Кола», вблизи деревни Марьино Кировского района Ленинградской области. Разводка необходима для обеспечения прохода судов «Василий Старостин», «РБ-20» и РБ «Ижорец», максимальный габарит которых по высоте составляет 18 метров. Движение транспорта на время разводки будет полностью остановлено.

Процедура разводки Ладожского моста выполняется подрядчиком ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт». Разводка моста осуществляется при благоприятных погодных условиях, а именно при температуре воздуха не выше +25 ºС и скорости ветра, не превышающей 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за возможные неудобства, связанные с временным перекрытием трассы, и рекомендует учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, Ладожский мост, развод мостов
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