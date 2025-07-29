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Питерец.ру » Общество » Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке малых ракетных кораблей

Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке малых ракетных кораблей

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост для прохода вниз по реке малых ракетных кораблей «Наро-Фоминск», «Град»

Федеральное казенное учреждение Упрдор «Северо-Запад» информирует о полном перекрытии движения автотранспорта на федеральной трассе Р-21 «Кола», соединяющей Санкт-Петербург с городами Петрозаводск, Мурманск и Печенга, а также с границей Королевства Норвегия. Ограничение движения будет действовать в течение 45 минут 31 июля 2025 года.

Как пояснил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский, перекрытие связано с разводкой моста через реку Нева, расположенного на 40-м километре трассы Р-21 «Кола» в районе деревни Марьино Кировского района Ленинградской области. Разводка моста необходима для обеспечения прохода вниз по реке малых ракетных кораблей «Наро-Фоминск» и «Град», а также буксиров «РБ-20» и «РБ-27», максимальный высотный габарит которых составляет 28 метров. Разводка будет производиться в период с 00:15 до 01:00.

Операция по разводке моста осуществляется подрядной организацией ООО «ЕвроТрансСтрой» в соответствии с согласованием, полученным от ФБУ «Администрация «Волго-Балт».

Следует отметить, что разводка Ладожского моста производится только при благоприятных погодных условиях: температуре воздуха не выше +25 ºС и скорости ветра, не превышающей 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит свои извинения за возможные неудобства, вызванные временным перекрытием движения, и рекомендует водителям учитывать данную информацию при планировании своих поездок.

Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, Ладожский мост, развод мостов
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