В Ленобласти откроется испытательно-проектная лаборатория беспилотников

В ходе аппаратного совещания в правительстве Ленинградской области первый заместитель председателя комитета по молодёжной политике Михаил Соколов сообщил о значительном расширении возможностей для молодёжи региона. Ключевым событием стало создание новой специализированной лаборатории на базе образовательного центра «Безопасность и профилактика». Это стало возможным благодаря победе Ленинградской области во Всероссийском конкурсе «Регион для молодых» – уже третий раз регион удостаивается этой чести. Данная победа принесла Ленобласти существенное финансирование из федерального бюджета.

В 2025 году регион получит 48,6 миллионов рублей. Эти средства будут направлены не только на создание новой лаборатории, но и на реализацию обширной программы мероприятий и образовательных проектов для молодёжи. За прошедший период, в рамках федеральной программы, было проведено десять масштабных мероприятий и учебных проектов, охвативших впечатляющее количество молодых людей – более 110 000 человек. Это демонстрирует активную и результативную работу комитета по молодёжной политике в деле привлечения и вовлечения молодых людей в различные инициативы.

На этом успехи Ленинградской области не заканчиваются. В 2026 году регион ожидает ещё большее финансирование – 53,9 миллионов рублей. Эти средства будут использованы для реализации целого ряда амбициозных проектов, призванных обеспечить всестороннее развитие молодёжи. В частности, запланировано расширение и модернизация пространства «Арт-Двор», приобретение современного оборудования для образовательных целей, а также разработка актуальных и востребованных образовательных программ, отвечающих современным вызовам и запросам молодёжи.

Кроме того, значительные средства будут инвестированы в создание нового молодёжного пространства «Скворечник» в городе Тихвине. Это пространство станет ещё одной площадкой для реализации творческого потенциала молодёжи, проведения досуговых мероприятий и организации различных образовательных программ. Не менее важной составляющей является повышение квалификации и обеспечение профессионального развития специалистов региональных учреждений, работающих с молодёжью. Для этого планируется проведение специальных обучающих программ и семинаров, что позволит им эффективно взаимодействовать с молодыми людьми в муниципальных образованиях.

В целом, стратегия развития молодёжной политики в Ленобласти направлена на системное вовлечение молодых людей в активную общественную жизнь и создание единых подходов к реализации молодёжной политики на всех уровнях – от регионального до муниципального. Это обеспечит создание устойчивой и эффективной системы поддержки молодёжи, способствующей их самореализации и развитию, а также интеграции в общество. Развитие таких проектов, как лаборатория в центре «Безопасность и профилактика» и «Скворечник» в Тихвине, является ярким примером такого системного подхода и подтверждает приверженность Ленинградской области целям социального благополучия и процветания молодого поколения.