Ленобласть получит финансирование на строительство автомобильных дорог

«Питерец.ру» сообщает, что Ленобласть планирует получить из федерального бюджета более 12 млрд. руб. на строительство трех автомобильных дорог. Эти средства будут направлены на трассу «Новосаратовка — Колтуши», а также на дороги от КАД до поселка Новоселье и Всеволожска.

По имеющейся информации, на каждый из этих объектов будет выделено 5, 3,5 и 4 млрд. руб. соответственно. Замглавы Ленобласти по транспорту и ТЭК (топливно-энергетическому комплексу) Сергей Харлашкин отметил, что региону всегда требуется поддержка. Но конкретные условия пока еще не определены.

Финансирование позволит ускорить развитие транспортной инфраструктуры региона и улучшить транспортную доступность для жителей. О точных сроках реализации данных проектов пока неизвестно.