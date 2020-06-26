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Питерец.ру » Культура » В Петербурге отпразднуют День молодежи

В Петербурге отпразднуют День молодежи

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
Уже завтра в Петербурге отпразднуют День молодежи

27 июня в 17.00 на площадке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями (https://vk.com/spb_kpmp) пройдет онлайн-концерт, приуроченный ко Дню молодежи России.

Для молодых петербуржцев выступит популярный блогер и певец Олег Майями. После концерта у всех будет возможность задать артисту волнующие вопросы и принять участие в розыгрыше подарков.

Также завтра на площадках «молодежного» Комитета расскажут о триумфаторах конкурса среди молодых фотографов и победителях онлайн-квиза по молодежным субкультурам.

Напомним, Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями подготовил серию онлайн мероприятий, посвященных Дню Молодежи: конкурс для молодых фотографов, трансляция мотивационных роликов, онлайн-квиз и онлайн-концерт.

День молодежи России имеет давнюю историю. Впервые в нашей стране его отпраздновали еще в советское время – в 1958 году. Тогда его отмечали в последнее воскресенье июня. В истории современной России День молодежи ежегодно отмечают 27 июня: в этом году его отметят в 27 раз.

Источник: Комитет по молодежной политике
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