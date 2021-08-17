В Ленинградской области 19 августа начнет работу Межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога». В 2021 году поступило свыше 2,4 тысячи заявок.

Федеральное агентство по делам молодежи совместно с комитетом по молодежной политике Ленинградской области при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе организуют в Ленинградской области молодежный образовательный форум «Ладога». В этом году форум проходит в два этапа: заочно с 27 по 28 мая и очно с 19 по 26 августа.

Организаторы подготовили для участников форума 10 образовательных потоков: гражданское развитие, территория развития, медиа развитие, бизнес развитие, духовное развитие, развитие молодежных сообществ, креативное развитие, развитие молодежной политики, профсоюзное развитие, наследники Победы. Гостями форума станут не только представители органов власти от федерального до регионального уровней, но и известные личности: Анатолий Васерман, Роман Каграманов и Марк Богатырев.

Образовательная программа форума учитывает индивидуальные потребности участников, которые делятся на потоки (исходя из интересов) и на треки программы развития (исходя из уровня компетенций и навыков): личностный, проектный и профессиональный.

Также в рамках форума проходит Всероссийский конкурс молодежных проектов, в котором участники в возрасте до 35 лет могут получить до 1,5 млн рублей на поддержку социально-значимых проектов. В 2020 году участники получили 9 173 000 рублей в рамках Всероссийского грантового конкурса Росмолодежи.

Организаторами форума выступают комитет по молодежной политике Ленинградской области и Федеральное агентство по делам молодежи. Форум проводится с 2009 года. В этом году сквозными темами стали «Год науки и технологий в РФ», а также «Год чистой воды в Ленинградской области». Мероприятие является частью Всероссийской форумной кампании Росмолодежи.