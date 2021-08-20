В Ленобласти открылся молодежный образовательный форум «Ладога»

Молодежь Северо-Западного федерального округа встретилась на молодежном образовательном форуме «Ладога», который проходит в Ленинградской области с 19 по 26 августа.

Федеральное агентство по делам молодежи совместно с комитетом по молодежной политике Ленинградской области при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе организуют в Ленинградской области молодежный образовательный форум «Ладога». Участниками форума стали 500 молодых людей со всей России. Всего за 7 дней форум посетят более 650 человек: участники, волонтеры, организаторы и гости.

«Каждый из вас стал частью масштабного молодёжного события. Те навыки и умения, которые вы получите на Ладоге, помогут вашей дальнейшей реализации. Стремитесь к саморазвитию — к развитию страны, к развитию своих регионов», —Марина Григорьева, председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области.

Организаторы подготовили для участников форума 10 образовательных потоков: гражданское развитие, территория развития, медиа развитие, бизнес развитие, духовное развитие, развитие молодежных сообществ, креативное развитие, развитие молодежной политики, профсоюзное развитие, наследники Победы. Гостями форума станут не только представители органов власти от федерального до регионального уровней, но и известные личности: Анатолий Вассерман, Роман Каграманов и Марк Богатырев.

«Команда организаторов целый год готовилась к форуму «Ладога»! Мы кардинально изменили подход к формированию программы — в руках каждого участника колоссальные возможности. Моя просьба: сделайте этот форум для себя самым лучшим, возьмите всё по максимуму», — Василий Петряев, директор форума, начальник отдела молодежной политики комитета по молодежной политике Ленинградской области.

Образовательная программа форума учитывает индивидуальные потребности участников, которые делятся на потоки (исходя из интересов) и на треки программы развития (исходя из уровня компетенций и навыков): личностный, проектный и профессиональный.

Также в рамках форума проходит Всероссийский конкурс молодежных проектов, в котором участники в возрасте до 35 лет могут получить до 1,5 млн рублей на поддержку социально-значимых проектов. В 2020 году участники получили 9 173 000 рублей в рамках Всероссийского грантового конкурса Росмолодежи.

Организаторами форума выступают комитет по молодежной политике Ленинградской области и Федеральное агентство по делам молодежи. Форум проводится с 2009 года. В этом году сквозными темами стали «Год науки и технологий в РФ», а также «Год чистой воды в Ленинградской области». Мероприятие является частью Всероссийской форумной кампании Росмолодежи.