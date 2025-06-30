В ходе личного приема граждан губернатором Санкт-Петербурга, Александром Бегловым, студент обратился с инициативой создания современной студии звукозаписи в Петроградском районе. Молодой человек, являющийся участником молодежного центра, подчеркнул стремление творческой молодежи города к освоению актуальных направлений музыкального искусства.

Александр Беглов выразил поддержку данной инициативе, и в результате было открыто новое специализированное пространство. Закупка и установка оборудования осуществлялись под контролем представителей партии "Единая Россия".

По словам Максима Аршинова, секретаря районного отделения партии, планируется расширение сети подобных площадок в районе. Совместно с профильным Комитетом Санкт-Петербурга будет оказана поддержка в реализации подобных проектов и создании новых мест, способствующих развитию молодежного потенциала.

Реализация народной программы партии "Единая Россия" осуществляется в соответствии с приоритетами национальных проектов и государственных программ. Депутаты, совместно с представителями региональных ведомств и муниципалитетов, осуществляют контроль за ходом ее реализации.