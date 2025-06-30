ента новостей

15:00
На КАД между развязками с Ропшинским и Волхонским шоссе перекроют две полосы
14:46
В Петроградском районе появилась студия звукозаписи для молодёжи
14:39
В Петербурге завершились Всероссийские соревнования по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (дисциплина «бочча»)
14:35
Выставка "Холодно"
14:32
Выставка «Сила времени»
14:28
В петербурге выявили незаконное подключение к электросетям для добычи криптовалюты
14:23
На Муринской дороге задержали напавших с ножом и молотком на подростка
14:08
В Васкелово неизвестный протаранил ворота частного дома и повредил топором чужую автомашину
14:01
Трассу «Кола» перекроют на 45 минут в связи с разводкой Ладожского моста
13:57
Фотовыставка Ромы Зверя
13:51
Водитель грузовика погиб в результате смертельного ДТП на КАД
13:48
На КАД произошел дорожный конфликт со стрельбой
13:43
В Гатчине задержали одного из налетчиков на магазин в деревне Малые Колпаны
13:40
В Петербурге поймали двоих стрелков на станции метро «Адмиралтейская»
13:37
На улице Пловдивской задержали стрелков из окна
13:34
На Двинской улице задержаны двое местных жителей за стрельбу у себя в квартире
09:51
На Красносельском шоссе «УАЗ Патриот» сбил 14-летнего подростка
09:42
В Калининском районе избили фельдшера скорой помощи
09:37
В ДТП на трассе «Кола» пострадали два человека
08:53
В Петербурге обсуждают новые правила для аниматоров
08:25
Стали больше интересовать IT и научные специальности
08:08
Власти Санкт-Петербурга вводят новый порядок учета ресторанов
08:01
Ленинградский зоопарк загадывает загадку
01:34
Дарья Войт свергла Анну Журову с лидирующей позиции в женской шахматной Высшей лиге, а петербурженки Анастасия Боднарук, Мария Якимова и Ольга Карманова выиграли свои партии
01:04
В скучном 4-м туре шахматной Высшей лиги в Липецке победили своих соперников петербуржцы Алексей Гоганов, Кирилл Шубин и Евгений Левин
16:18
Сергей Толчинский может покинуть СКА, а Бобби Линч и Маркус Филлипс представляются сомнительным усилением состава команды Игоря Ларионова
00:50
Петербургские шахматистки в 3-м туре Высшей лиги: Боднарук, Якимова и Овод свои партии выиграли, Гетьман – ничья, Карманова, Кузнецова и Шишкарёва – поражения
23:49
По итогам 3-го тура шахматной Высшей лиги петербуржец Сергей Лобанов набрал 2,5 очка и делит 2–5 места с Наером, Звягинцевым и Захарцовым
23:28
Мини-футбольная «Ухта» сломила сопротивление «Газпрома-Югры» в дополнительное время седьмого матча финала и стала чемпионом сезона – 2024/2025
21:59
Выпускникам Петербурга и Мариуполя вручили золотые и серебряные медали
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петроградском районе появилась студия звукозаписи для молодёжи

В Петроградском районе появилась студия звукозаписи для молодёжи

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Единая Россия
«Это наглядный пример качественной реализации народной программы партии»: в Петроградском районе появилась студия звукозаписи для молодёжи

В ходе личного приема граждан губернатором Санкт-Петербурга, Александром Бегловым, студент обратился с инициативой создания современной студии звукозаписи в Петроградском районе. Молодой человек, являющийся участником молодежного центра, подчеркнул стремление творческой молодежи города к освоению актуальных направлений музыкального искусства.

Александр Беглов выразил поддержку данной инициативе, и в результате было открыто новое специализированное пространство. Закупка и установка оборудования осуществлялись под контролем представителей партии "Единая Россия".

По словам Максима Аршинова, секретаря районного отделения партии, планируется расширение сети подобных площадок в районе. Совместно с профильным Комитетом Санкт-Петербурга будет оказана поддержка в реализации подобных проектов и создании новых мест, способствующих развитию молодежного потенциала.

Реализация народной программы партии "Единая Россия" осуществляется в соответствии с приоритетами национальных проектов и государственных программ. Депутаты, совместно с представителями региональных ведомств и муниципалитетов, осуществляют контроль за ходом ее реализации.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

21-11-2023, 15:49
В Петроградском районе проверили качество ремонта рентген-кабинета в детском отделении поликлиники № 30
19-01-2023, 15:04
В Петроградском районе появится социальная гостиница для несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
29-12-2022, 12:04
В Выборгском районе построят детский сад и корпус школы
25-09-2023, 14:10
В Доме молодежи состоится концертное мероприятие в рамках Инклюзивного фестиваля детского творчества «Два крыла!»
29-11-2024, 13:55
Александра Бельского избрали секретарем регионального отделения «Единой России»
29-10-2022, 12:29
Единороссы проверили ход строительства и ремонта социальных объектов в Петроградском район

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:51
Водитель грузовика погиб в результате смертельного ДТП на КАД
Сегодня, 09:51
На Красносельском шоссе «УАЗ Патриот» сбил 14-летнего подростка
Сегодня, 09:37
В ДТП на трассе «Кола» пострадали два человека
28-06-2025, 15:29
В Красногвардейском районе «Лада Приора» протаранила светофорный столб. Водитель погиб
Наверх