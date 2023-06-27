В Ленобласти выбирают новый состав молодёжного правительства

В Ленинградской области выбирают новый состав молодёжного правительства.

«Работа в молодёжном правительстве даёт ребятам возможность изнутри увидеть деятельность органов государственной власти. Кто-то из них захочет в дальнейшем трудоустроиться на государственную гражданскую службу. Одно из главных направлений работы молодёжного правительства — проектная деятельность. Традиционно на конкурс по формированию нового состава ребята готовят свои проекты, и наша задача — помочь им в реализации их инициатив, а также усовершенствовать их знания и профессиональные компетенции. Я думаю, сейчас у молодёжи есть масса возможностей для реализации своих идей, и молодёжное правительство —одна из них», — рассказала председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева.

Участниками конкурса по формированию молодежного правительства Ленинградской области 6-го созыва могут быть обучающиеся и выпускники профессиональных образовательных организаций, аспиранты, представители молодежных общественных организаций, молодые специалисты и другие работники организаций Ленинградской области в возрасте от 18 до 35 лет включительно, постоянно проживающие на территории региона. Для претендентов также важно наличие опыта реализации программ, проектов, инициатив и мероприятий.

Подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте комитета по молодежной политике Ленинградской области https://youth.lenobl.ru/ru/news/62727/ или по телефону: 8 (812) 539-42-48.