В Ленобласти выбирают новый состав молодёжного правительства

В Ленинградской области выбирают новый состав молодёжного правительства.
Участниками конкурса по формированию молодежного правительства Ленинградской области 6-го созыва могут быть обучающиеся и выпускники профессиональных образовательных организаций, аспиранты, представители молодежных общественных организаций, молодые специалисты и другие работники организаций Ленинградской области в возрасте от 18 до 35 лет включительно, постоянно проживающие на территории региона. Для претендентов также важно наличие опыта реализации программ, проектов, инициатив и мероприятий.
Подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте комитета по молодежной политике Ленинградской области https://youth.lenobl.ru/ru/news/62727/ или по телефону: 8 (812) 539-42-48.
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