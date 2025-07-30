В Петербурге присвоили почетные звания взрослым и детским творческим коллективам

Распоряжением губернатора Санкт-Петербурга, Александра Беглова, утверждено постановление городского правительства о присвоении почетных званий "Народный коллектив любительского художественного творчества" и "Образцовый детский коллектив художественного творчества".

В соответствии с документом, высокой оценки удостоены пять взрослых и три детских коллектива, продемонстрировавших значительные достижения в сфере культуры и искусства.

Звания "Народный коллектив любительского художественного творчества" удостоены следующие коллективы: ансамбль народной песни "Красно солнышко" (Культурно-досуговый центр Калининского района), изо-студия "Отражение" (Дом Культуры и Творчества Курортного района), клуб мастеров росписи по дереву "Жар - птица" (Клуб "Выборгская сторона"), "Театр на Пролетарской" (Культурный центр "Троицкий") и взрослый фольклорный ансамбль "Ландорики" (Дворец культуры "Нева").

Звания "Образцовый детский коллектив художественного творчества" присвоены коллективу прикладного творчества "Рукодельница" (Дом культуры "Левашовский"), театральной студии "Дети Мельпомены" (Культурно-досуговый центр "Московский") и хореографической студии "Феерия" (Кронштадтский Дворец культуры).

Присвоение почетных званий является формой признания вклада коллективов в развитие культурной жизни Санкт-Петербурга, их активную работу с талантливыми горожанами, а также служит мотивацией для дальнейшего совершенствования и творческих успехов.