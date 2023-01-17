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Питерец.ру » Культура » В Ленобласти выступит ансамбль песни и танца «Донбасс»

В Ленобласти выступит ансамбль песни и танца «Донбасс»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Концерты ансамбля из Донбасса — жителям Ленобласти

В честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда и 79-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в городах воинской славы Ленинградской области выступит заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс».

Ансамбль «Донбасс» — визитная карточка Донецкой Народной Республики. Творческий коллектив даст концерты в Гатчине, Тихвине, Выборге, Луге и Ломоносове. Гастроли пройдут при поддержке Президентского фонда культурных инициатив с 20 по 25 января. 

20 января в 18.00 коллектив выступит в Лужском районе на сцене Дома культуры деревни Заклинье. 21 января ансамбль «Донбасс» встретят в Гатчине, где концерт пройдет в 15.00 в городском Доме культуры. 22 января гастрольный тур примет Выборг — артисты выступят в 15.00 в выборгском Дворце культуры. 23 января ансамбль «Донбасс» даст концерт в Ломоносовском городском доме культуры в 18.00. Завершатся гастроли 25 января в Тихвине – концерт пройдет во Дворце культуры имени Римского-Корсакова в 18.00.   

Вход на концерты свободный.

Источник: Администрация Ленобласти
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