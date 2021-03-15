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Питерец.ру » Культура » В Ленобласти вручены звания почетных работников культуры

В Ленобласти вручены звания почетных работников культуры

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Опубликовал: Вадик Котов
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Звания почетных работников культуры Ленинградской области получили директор Детской школы искусств, музейный работник и руководитель танцевального коллектива.

Звания почетных работников культуры Ленинградской области получили директор Детской школы искусств, музейный работник и руководитель танцевального коллектива.

Соответствующее распоряжение о наградах за значительные достижения в сфере развития культуры и искусства региона подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Так, звания «Почетный работник культуры Ленинградской области» удостоена директор Детской школы искусств имени Николая Римского-Корсакова Наталья Румянцева. За свой полувековой трудовой стаж она установила тесные международные контакты с творческими коллективами Франции, Финляндии, Пуэрто-Рико, Белоруссии, Польши, Латвии. Благодаря ее плодотворной работе Детская школа искусств имени Николая Римского-Корсакова в Тихвине внесена в Энциклопедию «100 школ – достояние России».
Руководитель народного самодеятельного коллектива ансамбля танца «Фейерверк» Дворца культуры города Кировска Наталья Комкова работает в области культуры 40 лет. За эти годы возглавляемый ею коллектив становился неоднократным победителем всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Одним из самых знаковых достижений Натальи Николаевны является создание шоу-группы барабанщиц, без которых сейчас не проходит ни одно культурное событие Ленинградской области.
За большой вклад в развитие культуры почетное звание получила старший научный сотрудник Музея-крепости «Корела» Мария Лихая. Трудовой стаж Марии Петровны ─ более 30 лет, в течение которых она проводит международные праздники, а последние годы занимается сбором материалов по истории Приозерского полигона и организацией выставок, посвященных военным ученым, проживавшим в Приозерске.

Источник: Администрация Ленобласти
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