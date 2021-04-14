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Питерец.ру » Культура » Выставка «Территория творчества»

Выставка «Территория творчества»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Ленинградский колледж искусств знакомит петербуржцев с национальным своеобразием декоративно-прикладного искусства из 12 регионов России.

В выставочном зале ГУП «Водоканал» в Санкт-Петербурге стартует всероссийская выставка «Территория творчества», посвященная Году Чистой воды в Ленинградской области. 

Экспозиция объединила  работы студентов и преподавателей художественных учебных заведений Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Астрахани, Архангельска, Владимира, Великого Новгорода, Ярославля, Пскова, Твери, Махачкалы, Ставрополя, Саранска.  Всего более 300 работ  — живопись, графика, керамика, работы из кожи, ювелирные изделия, гобелены и батики. 

Особый подарок от студентов Ленинградского областного колледжа культуры и искусства — показ коллекций народного самодеятельного коллектива колледжа «Театр моды «мАрт».

Организатором выставки по традиции является отделение «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Ленинградского областного колледжа культуры и искусства, которое отмечает в этом году своё тридцатилетие.

Выставка продолжит работу до 21 апреля.

Источник: Администрация Ленобласти
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