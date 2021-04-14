В выставочном зале ГУП «Водоканал» в Санкт-Петербурге стартует всероссийская выставка «Территория творчества», посвященная Году Чистой воды в Ленинградской области.

Экспозиция объединила работы студентов и преподавателей художественных учебных заведений Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Астрахани, Архангельска, Владимира, Великого Новгорода, Ярославля, Пскова, Твери, Махачкалы, Ставрополя, Саранска. Всего более 300 работ — живопись, графика, керамика, работы из кожи, ювелирные изделия, гобелены и батики.

Особый подарок от студентов Ленинградского областного колледжа культуры и искусства — показ коллекций народного самодеятельного коллектива колледжа «Театр моды «мАрт».

Организатором выставки по традиции является отделение «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Ленинградского областного колледжа культуры и искусства, которое отмечает в этом году своё тридцатилетие.

Выставка продолжит работу до 21 апреля.