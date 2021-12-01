Организаторы Всероссийской культурно-просветительской акции для одаренных детей «Уникум» подвели итоги

В Санкт-Петербурге 29 ноября 2021 года состоялся заключительный III этап Всероссийской культурно-просветительской акции для одаренных детей фестиваля «Уникум». В IX раз жюри выбрало лучшие работы из присланных на конкурс работ в сфере изобразительного искусства, декоративно-прикладного и фотоискусства. Участниками конкурса стали творческие дети со всей страны, в том числе из сел и малых городов России. Их работы оценивались в 18 номинациях – 6 по линии живописных работ, 6 по линии фотографических работ и 6 по линии декоративно-прикладного искусства.

Церемония награждения прошла в режиме онлайн. Все финалисты получили памятные подарки и дипломы. Среди сотен работ лучшими были названы 75: в жанре изобразительного искусства – 35, в жанре декоративно-прикладного искусства – 25 и в жанре фотоискусства – 15. Тема акции 2021 года – «Великие имена в истории России».

Организаторы назвали основные цели акции фестиваля «Уникум: создание условий для освоения и выражения детьми понимания традиционной культуры своего народа, развитие у детей интереса к истории и достижениям предков, уважение к культуре своего и других народов, развитие и популяризация детского художественного творчества, повышение его уровня и качества, выявление и поддержка одарённых детей в области изобразительного, декоративно-прикладного и фотоискусства, обеспечение соответствующих условий для их образования и творческого развития.