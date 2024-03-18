В Ленобласти отмечают День воссоединения Крыма с Россией

18 марта 2014 года Крым официально вошел в состав Российской Федерации. Присоединение зафиксировано межгосударственным договором, подписанным в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым. Согласно документу Республика Крым и город Севастополь стали новыми субъектами России.

В этом году в День воссоединения Крыма с Россией в Ленинградской области празднование стартует в Кингисеппском культурно-досуговом комплексе: здесь состоится концерт «Россия выстоит – Победа будет за нами!», приуроченный к годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Молодежно-досуговый центр «Восход» в Киришах проведет для школьников интерактивную игру «Виртуальное путешествие по Крыму», а в Киришской детской школе искусств вечером концерт с участием преподавателей и обучающихся в честь этого события.

Праздничное мероприятие «Крымская весна», посвященное Дню присоединению Крыма к России, с торжественным вручением паспортов гражданам, достигшим 14 летнего возраста, пройдет сегодня в Лужском городском Доме культуры, а в 18.30 заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль «Вереск» даст концерт «Крымская весна» во Дворце культуры в Выборге.