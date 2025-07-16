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Питерец.ру » Общество » В «Пулково» обновили парк перронных автобусов

В «Пулково» обновили парк перронных автобусов

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
t.me/pulkovo_led
В «Пулково» провели обновление парка перронных автобусов, что очень важно для всех, кто интересуется транспортной инфраструктурой и авиасообщением

«Питерец.ру» сообщает, что в петербургском аэропорту «Пулково» состоялось обновление парка перронных автобусов. Это мероприятие направлено на повышение эффективности работы транспортного обслуживания в воздушной гавани и улучшение качества обслуживания пассажиров.

Новые автобусы, поступившие в распоряжение аэропорта, соответствуют современным требованиям комфорта и безопасности. Они оснащены всем необходимым оборудованием для удобной и быстрой перевозки пассажиров между аэропортом и другими точками города.

Обновление парка перронных автобусов в «Пулково» — часть более широкой программы модернизации транспортной инфраструктуры аэропорта. Эти изменения способствуют улучшению общего впечатления от путешествия и повышению уровня обслуживания пассажиров.

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