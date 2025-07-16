В «Пулково» обновили парк перронных автобусов

«Питерец.ру» сообщает, что в петербургском аэропорту «Пулково» состоялось обновление парка перронных автобусов. Это мероприятие направлено на повышение эффективности работы транспортного обслуживания в воздушной гавани и улучшение качества обслуживания пассажиров.

Новые автобусы, поступившие в распоряжение аэропорта, соответствуют современным требованиям комфорта и безопасности. Они оснащены всем необходимым оборудованием для удобной и быстрой перевозки пассажиров между аэропортом и другими точками города.

Обновление парка перронных автобусов в «Пулково» — часть более широкой программы модернизации транспортной инфраструктуры аэропорта. Эти изменения способствуют улучшению общего впечатления от путешествия и повышению уровня обслуживания пассажиров.