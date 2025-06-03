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Питерец.ру » Экономика » В СПб планируют обновить автобусный парк

В СПб планируют обновить автобусный парк

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
globallookpress.com
Обновление автобусного парка в Петербурге: сообщаем подробности программы

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге для обновления автобусного парка планируется взять в лизинг 293 лазурных автобуса. Вместимость этой техники – от 97 машин. Минимальная стоимость контракта составит 57 млрд. руб.

Новые автобусы передаются до осени 2028 года. Они будут способствовать улучшению качества транспортных услуг и повышению комфорта пассажиров. Современные транспортные средства соответствуют высоким требованиям безопасности и экологичности.

Автопарк будет обновлен в рамках масштабной программы по модернизации городского транспорта. Это позволит повысить эффективность работы общественного транспорта и сделать поездки более удобными для жителей и гостей города.

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