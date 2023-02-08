Петербург запускает вторую очередь проекта развития аэропорта Пулково

Правительство Санкт‑Петербурга совместно с ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» и АО «Аэропорт «Пулково» приступают к реализации второй очереди комплексного развития воздушной гавани. Стороны подписали дополнительное соглашение, предусматривающее создание, реконструкцию и эксплуатацию аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры на срок до 2060 года.

«Дополнительное соглашение актуализирует ряд условий действующего соглашения о ГЧП. Главная задача – обеспечить своевременное расширение аэропорта и качественное обслуживание пассажиров при возрастающем трафике. Показатели пассажиропотока являются ключевыми для поэтапной реализации второй очереди развития аэропорта», - сказал губернатор Александр Беглов. Он подчеркнул, что проект будет финансироваться полностью за счет частных инвестиций, привлечение которых обеспечат акционеры, включая стратегического партнера города - группу ВТБ.

Вторая очередь развития Пулково предусматривает создание новых посадочных галерей с телетрапами, комфортными зонами для пассажиров и зонами специального обслуживания отдельных категорий пассажиров, а также других объектов. ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» в ближайшее время приступит к проектированию новой посадочной галереи внутренних линий и сопутствующей инфраструктуры.

Реконструкция отдельных перронов аэропорта расширит возможности приема и стоянки воздушных судов, а создание специализированных площадок противообледенительной обработки самолетов позволит существенно повысить регулярность полетов в зимний период. Все это обеспечит высокую пропускную способность аэровокзального комплекса, сделает Пулково еще более современным и комфортным.

Пулково - первый аэропорт в России, развивающийся на основе государственно-частного партнерства. Соглашение о создании, реконструкции и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства объектов, входящих в состав имущества аэропорта Пулково, реализуется с 2010 года.

Цель проекта - комплексное развитие аэропорта, увеличение пропускной способности аэровокзального комплекса и создание комфортной инфраструктуры на уровне международных стандартов.

Первая очередь развития аэропорта — строительство Централизованного пассажирского терминала и аэродромной инфраструктуры — была завершена в 2013 году. Партнер проекта ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» ввел в эксплуатацию новый международный пассажирский терминал, пассажирский и грузовой перроны, гостиницу, бизнес-центр, комплекс автостоянок и другие объекты инфраструктуры аэропорта, а также реконструировал здание АВК «Пулково-1».