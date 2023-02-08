ента новостей

16:47
Подготовка новых мер поддержки российских айтишников и ИТ-компаний
16:18
В Ленобласти полицейскими раскрыта коррупционная схема по получению водительских прав
15:34
Петербург запускает вторую очередь проекта развития аэропорта Пулково
14:58
На ЗСД произошло смертельное ДТП
14:38
В Мариинском дворце открылась выставка «Русские географические названия: история открытий»
14:36
В Петербурге задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионерки
14:34
В Петербурге задержали грабителя
14:16
В Петербурге мужчина пришел в ресторан с ножом
11:42
В Сертолово избавляются от долгостроев
11:21
В Петербурге открылся музей спорта
11:19
Прокуратура добилась выплаты зарплаты
11:18
«Точечная реставрация» вместо ремонта. Власти Екатеринбурга не смогли подготовить ЦПКиО к юбилею города
11:13
В Купчино по «горячим» следам раскрыто убийство женщины
10:21
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на автобусной остановке
09:48
Найдено средство от инфаркта
09:15
Кешбэк востребован
09:15
Новозеландский пилот взят в заложники сепаратистами в Индонезии
09:09
Мексика отправляет свои любимые поисково-спасательные отряды собак в Турцию
08:56
Ипотека подешевела
16:38
Ленобласть увековечивает память о героической защите острова Сухо
16:34
В Петербурге депутаты обсудили возможность запрета продажи несовершеннолетним вейпов
16:31
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении
16:29
Отсутствие льготных условий для девелоперов от Смольного ведет к росту стоимости квадратного метра
15:42
Петербургским росгвардейцам, отличившимся в ходе СВО и при обеспечении безопасности в городе, вручил награды командующий СЗО Росгвардии
14:36
В Петербурге электричка задела двух девушек, которые делали селфи
12:53
В Кронштадте задержали поджигателя входной двери квартиры
12:44
В Ленобласти задержаны пятеро иностранцев, подозреваемых в серии краж из дачных домов
12:38
В Петербурге задержали хулигана, стрелявшего в окно
12:20
Ко Дню защитника Отечества петербуржцы могут передать теплые вещи и послания в зону СВО
12:16
В ДТП на «Нарве» у деревни Зимитицы погибли трое
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Петербург запускает вторую очередь проекта развития аэропорта Пулково

Петербург запускает вторую очередь проекта развития аэропорта Пулково

0
50
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Петербурга
Петербург запускает вторую очередь проекта развития аэропорта Пулково

Правительство Санкт‑Петербурга совместно с ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» и АО «Аэропорт «Пулково» приступают к реализации второй очереди комплексного развития воздушной гавани. Стороны подписали дополнительное соглашение, предусматривающее создание, реконструкцию и эксплуатацию аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры на срок до 2060 года.

«Дополнительное соглашение актуализирует ряд условий действующего соглашения о ГЧП. Главная задача – обеспечить своевременное расширение аэропорта и качественное обслуживание пассажиров при возрастающем трафике. Показатели пассажиропотока являются ключевыми для поэтапной реализации второй очереди развития аэропорта», - сказал губернатор Александр Беглов. Он подчеркнул, что проект будет финансироваться полностью за счет частных инвестиций, привлечение которых обеспечат акционеры, включая стратегического партнера города - группу ВТБ.

Вторая очередь развития Пулково предусматривает создание новых посадочных галерей с телетрапами, комфортными зонами для пассажиров и зонами специального обслуживания отдельных категорий пассажиров, а также других объектов. ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» в ближайшее время приступит к проектированию новой посадочной галереи внутренних линий и сопутствующей инфраструктуры.

Реконструкция отдельных перронов аэропорта расширит возможности приема и стоянки воздушных судов, а создание специализированных площадок противообледенительной обработки самолетов позволит существенно повысить регулярность полетов в зимний период. Все это обеспечит высокую пропускную способность аэровокзального комплекса, сделает Пулково еще более современным и комфортным.

Пулково - первый аэропорт в России, развивающийся на основе государственно-частного партнерства. Соглашение о создании, реконструкции и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства объектов, входящих в состав имущества аэропорта Пулково, реализуется с 2010 года.

Цель проекта - комплексное развитие аэропорта, увеличение пропускной способности аэровокзального комплекса и создание комфортной инфраструктуры на уровне международных стандартов.

Первая очередь развития аэропорта — строительство Централизованного пассажирского терминала и аэродромной инфраструктуры — была завершена в 2013 году. Партнер проекта ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» ввел в эксплуатацию новый международный пассажирский терминал, пассажирский и грузовой перроны, гостиницу, бизнес-центр, комплекс автостоянок и другие объекты инфраструктуры аэропорта, а также реконструировал здание АВК «Пулково-1».

Источник: Администрация Петербурга
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

10-03-2020, 16:04
Смольный пока обещает сохранить "Пять стаканов"
15-10-2012, 08:28
Аэропорт «Пулково» начинает работу в штатном режиме
14-01-2013, 09:10
Новый терминал в Пулково откроют в декабре 2013 года
19-09-2015, 10:28
Потери аэропорта Пулково
8-11-2012, 01:25
В Доме кино прошла церемония подписания соглашения между Аэропортом Пулково и Союзом кинематографистов
22-02-2020, 09:12
Летать стали чаще

Происшествия на дорогах

0
65
Сегодня, 14:58
На ЗСД произошло смертельное ДТП
0
152
Вчера, 12:16
В ДТП на «Нарве» у деревни Зимитицы погибли трое
0
170
Вчера, 11:23
На трассе "Нарва" ВАЗ-2107 столкнулся с иномаркой. Один человек погиб и еще двое пострадали
0
178
6-02-2023, 12:21
В Ленобалсти в массовом ДТП погибли два человека
Наверх