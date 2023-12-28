В Пулково запущен еще один автобусный экспресс-маршрут

В Петербурге продолжают совершенствовать экспрессное сообщение с аэропортом Пулково. Запустили еще один автобусный экспресс-маршрут № 82Э. От обычных маршрутов экспрессы отличаются минимальным количеством остановок, что позволяет пассажирам быстрее добраться до места назначения.

«Развитие аэропорта Пулково - один из важнейших транспортных проектов города. Работаем в соответствии с поставленной Президентом задачей сделать отечественную авиаотрасль конкурентоспособной и гибко реагирующей на все вызовы. Пассажиропоток стабильно растёт, в первую очередь за счёт внутренних рейсов. Также работаем над повышением транспортной доступности нашей воздушной гавани. Запускаем новые маршруты общественного транспорта и планируем продлить Кировско-Выборгскую линию метро к Пулково и далее - к Экспофоруму и Технологической долине в Пушкине», - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Маршрут автобуса № 82Э проходит от метро «Проспект Ветеранов» по Дачному проспекту, КАД, Пулковскому шоссе до аэропорта. Обслуживать его будет подведомственный Комитету по транспорту ГУП «Пассажиравтотранс». На линии ежедневно будут работать 7 двухсекционных низкопольных брендированных автобусов, специально закупленных в этом году. Их вместимость - не менее 155 человек.

«Пулково играет важную роль в большой логистике города. Благодаря поддержке Администрации Санкт‑Петербурга транспортная доступность аэропорта постоянно улучшается. Запуск нового маршрута позволит миллионам пассажиров выбрать удобный способ добраться в аэропорт и повысит уровень обслуживания», – отметил Леонид Сергеев, генеральный директор компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», аэропорт Пулково.

Дизайн автобусов на новом экспресс-маршруте разработан аэропортом Пулково. Машины оснащены современными бортовыми системами для комфорта и безопасности поездок, включая ГЛОНАСС/GPS, а также бесшовным Wi-Fi, который при подключении в автобусе будет действовать и в аэропорту. Для удобства пассажиров салоны оборудованы стеллажами для багажа, принтером для печати посадочных талонов и медиакомплексами, где транслируется информация о перелетах, демонстрируется схема стоек регистрации в аэропорту, а также информация о провозе запрещенных предметов на борту воздушных судов и правилах досмотра.

Интервал движения составит 15 минут. График работы - с 6.00 до 1.40. В аэропорту в зоне прилета и зоне выдаче багажа, а также на автобусной остановке на привокзальной площади установлено новое мультимедийное информационное оборудование с отображением интервалов движения экспрессов. Предусмотрена навигация. Аналогичное оборудование размещено на остановке у станции метро «Проспект Ветеранов» и на самой станции метро. Все виды проездных билетов на общественный транспорт можно приобрести в киоске по продаже билетов на привокзальной площади.

Транспортное сообщение с аэропортом уже обеспечивают автобусные маршруты № 39 и 39Э. Они соединяют станцию метро «Московская» и Пулково. В рамках обновления подвижного состава новые брендированные автобусы с улучшенными техническими характеристиками также выйдут на экспрессный маршрут №39Э.

На экспресс-маршрутах установлен бесплатный провоз багажа. Также усовершенствована схема дорожного движения на пути следования автобусов. Она обеспечивает приоритет их движения и увеличивает пропускную способность дороги в аэропорт. Организован съезд с двух полос движения с Пулковского шоссе на дорогу в аэропорт с увеличенной зоной перестроения. Модернизированы светофоры. В них заменена управляющая аппаратура и установлены блоки придорожной инфраструктуры с высокоточной навигацией, поддерживающие технологию V2X.