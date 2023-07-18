ента новостей

11:33
В Тосно пенсионерка перевела мошенникам почти 800 тысяч рублей
11:08
Волонтеры убрали мусор в заказнике на Березовых островах в Финском заливе
11:02
Ленобласть получит 70 новых автобусов
10:58
В Ленобласти задержан пожилой эксгибиционист с криминальным прошлым
10:51
Росгвардейцы уничтожили бронемашину М-2 «Брэдли» ВСУ
10:47
В Ленобласти 62-летний мигрант пытался изнасиловать 76-летнюю женщину
10:39
В Ленобласти спалили автомобиль эколога
10:34
В Петербурге пожилой коммерсант перевел мошенникам более 5 млн рублей
00:48
Игорь Ожиганов стал хоккеистом московского «Динамо» за компенсацию СКА в 10 тысяч рублей. А что, так можно было? Да!
20:35
В Приозерске в массовом ДТП пострадали два человека
19:52
Баскетбольный «Зенит» пригласил центрового Дублевича, продлил контракты с Эртелем, Моэрманом и Фрэйзером, а 37-летний Фридзон покинул петербургский клуб
17:30
В Ленобласти сотрудники ГИБДД со стрельбой задерживали «Жигули»
16:02
Вратарь «Зенита» Одоевский дебютировал за «Волгарь» в ФНЛ и пропустил уже на 1-й минуте, «Ленинградец» не реализовал пенальти и другие итоги старта первого футбольного дивизиона
16:00
Концерт в честь 75-летия со дня рождения Михаила Задорнова
15:53
В Мариинском дворце открылась выставка «Родом из СССР»
14:55
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке брига «Россия»
13:50
Мариупольских школьников в лагере «Дружных» навестили с подарками
12:55
Места дислокации комплексов фиксации превышения скорости c 17 по 23 июля
12:52
Выставка «Птицы мира»
12:48
В Колпино иномарка сбила 11-летнего мальчика на велосипеде
12:45
Выставка «Суррогаты»
12:40
Мигранта, подозреваемого в убийстве задержали в Московской области
12:34
В Приморском районе в ДТП погиб мотоциклист
12:28
В Петербурге в ходе рейда «Нетрезвый водитель» у пассажирки авто изъяли крупную партию метадона
11:31
Съезд с Парашютной улицы на КАД будут полностью перекрывать четыре ночи подряд
11:25
В Петербурге задержан нетрезвый водитель, совершивший ДТП на каршеринговом автомобиле
11:18
В Невском районе поймали развратника-педофила
10:02
В Мурино молодая девушка погибла упав с балкона 17-го этажа
21:47
«Ленинградец» стартовал в ФНЛ нулевой ничьей с «Арсеналом», следующий соперник – «Енисей»
17:50
Сенатор от Ленобласти Дмитрий Василенко вместе с коллегой по Совету Федерации Сергеем Михайловым приняли участие в открытии стелы, посвящённой погибшим при прорыве блокады Ленинграда забайкальским воинам
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Ленобласть получит 70 новых автобусов

Ленобласть получит 70 новых автобусов

0
38
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
Перевозчики Ленобласти получат 70 новых автобусов

Заявка на обновление автобусного парка Ленинградской области была одобрена на заседании Штаба Правительственной комиссии по региональному развитию

«Благодаря специальным казначейским кредитам перевозчики Ленинградской области закупят 70 новых современных автобусов большого класса для работы на маршрутах Гатчинского, Подпорожского, Приозерского и Тосненского районов. Сроки поставки новых автобусов на маршруты – февраль 2024 года. Мера, предложенная региону Правительством Российской Федерации, направлена на повышение качества транспортной работы перевозчиков Ленинградской области», – прокомментировал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

Ленинградская область закупит 70 автобусов марки «Волгабас» и «КАВЗ». Новые автобусы оснащены usb-зарядками и информационными табло, кондиционером и автоинформаторами, звуковым сопровождением и системами пассивной и активной безопасности.

Автобусы, закупаемые в рамках специальных казначейских кредитов, соответствуют всем требованиям по перевозке маломобильных групп граждан и способны наклоняться на 7 градусов в сторону пассажира. Все автобусы – низкопольные.

Ранее в Кингисеппе региональный комтранс представил новые автобусы, которые уже работают на маршрутах, связывающих Кингисепп с поселениями Сланцевского, Волосовского, Ломоносовского района и Сосновым Бором, в рамках новых контрактов пилотного проекта транспортной реформы Ленинградской области. Новые контракты предполагают возмещение перевозчику части затрат на выполнение транспортной работы.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

8-12-2022, 11:50
В Ленобласти прошла операция «Автобус»
12-11-2020, 12:54
В Администрации Ленобласти новые назначения
22-12-2022, 15:47
ГУП «Пассажиравтотранс» получит субсидию на приобретение автобусов
1-10-2013, 14:50
Покупка новых автобусов
10-11-2012, 07:06
Школам в Ленобласти передадут новые автобусы для перевозки детей
13-07-2018, 08:05
Замена автобусов

Происшествия на дорогах

0
111
Вчера, 20:35
В Приозерске в массовом ДТП пострадали два человека
0
108
Вчера, 12:48
В Колпино иномарка сбила 11-летнего мальчика на велосипеде
0
116
Вчера, 12:34
В Приморском районе в ДТП погиб мотоциклист
0
182
16-07-2023, 11:48
В Ленобласти «Мерседес» вылетел в кювет и врезался в дерево. Погибли два человека
Наверх