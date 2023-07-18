Ленобласть получит 70 новых автобусов

Заявка на обновление автобусного парка Ленинградской области была одобрена на заседании Штаба Правительственной комиссии по региональному развитию

«Благодаря специальным казначейским кредитам перевозчики Ленинградской области закупят 70 новых современных автобусов большого класса для работы на маршрутах Гатчинского, Подпорожского, Приозерского и Тосненского районов. Сроки поставки новых автобусов на маршруты – февраль 2024 года. Мера, предложенная региону Правительством Российской Федерации, направлена на повышение качества транспортной работы перевозчиков Ленинградской области», – прокомментировал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

Ленинградская область закупит 70 автобусов марки «Волгабас» и «КАВЗ». Новые автобусы оснащены usb-зарядками и информационными табло, кондиционером и автоинформаторами, звуковым сопровождением и системами пассивной и активной безопасности.

Автобусы, закупаемые в рамках специальных казначейских кредитов, соответствуют всем требованиям по перевозке маломобильных групп граждан и способны наклоняться на 7 градусов в сторону пассажира. Все автобусы – низкопольные.

Ранее в Кингисеппе региональный комтранс представил новые автобусы, которые уже работают на маршрутах, связывающих Кингисепп с поселениями Сланцевского, Волосовского, Ломоносовского района и Сосновым Бором, в рамках новых контрактов пилотного проекта транспортной реформы Ленинградской области. Новые контракты предполагают возмещение перевозчику части затрат на выполнение транспортной работы.