Ленобласть получит 70 новых автобусов

Заявка на обновление автобусного парка Ленинградской области была одобрена на заседании Штаба Правительственной комиссии по региональному развитию
Ленинградская область закупит 70 автобусов марки «Волгабас» и «КАВЗ». Новые автобусы оснащены usb-зарядками и информационными табло, кондиционером и автоинформаторами, звуковым сопровождением и системами пассивной и активной безопасности.
Автобусы, закупаемые в рамках специальных казначейских кредитов, соответствуют всем требованиям по перевозке маломобильных групп граждан и способны наклоняться на 7 градусов в сторону пассажира. Все автобусы – низкопольные.
Ранее в Кингисеппе региональный комтранс представил новые автобусы, которые уже работают на маршрутах, связывающих Кингисепп с поселениями Сланцевского, Волосовского, Ломоносовского района и Сосновым Бором, в рамках новых контрактов пилотного проекта транспортной реформы Ленинградской области. Новые контракты предполагают возмещение перевозчику части затрат на выполнение транспортной работы.
Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.