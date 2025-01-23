ента новостей

17:03
В «Пулково» продолжается рост пассажиропотока
16:27
В СПб выявлено более 8 млн. нарушений ПДД
15:34
Международная выставка-конкурс «Рождественский вернисаж»
14:27
В Петербурге мужчина сознался в убийстве сожительницы в новогоднюю ночь
14:19
В Колпино похитили и избили подростка
13:58
В Петербурге задержали троих подозреваемых в убийстве, совершенном 30 лет назад
13:34
В Кингисеппе поймали рецидивиста за квартирную кражу
13:28
В коммуналке на Кондратьевском проспекте во время драки ударили ножом мужчину
10:05
Спортсменка из Петербурга завоевала золото на чемпионате мира по Восточному боевому единоборству
09:18
Рынок загородных домов СПб переживает спад
09:01
Депутаты Петербурга пересядут на российские авто
18:32
Петербуржцам рассказали, как победить зимнюю депрессию
18:19
В СПб задолжали по ипотеке
16:49
СКА крупно победил ярославский «Локомотив», при этом Сергей Плотников забросил своей бывшей команде дважды
16:33
На терминале "Усть-Луга" мужчина погиб под колесами грузовика
15:57
В Петербурге пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в изготовлении и распространении порноматериалов
13:29
Мошенники обманывают детей
12:45
Студентка из Петербурга стала чемпионкой по пауэрлифтингу и установила рекорд России
12:37
В Госдуме рассказали, как избежать штрафов за утечки данных
10:25
В Петербурге задержали стрелка из аэрозольного пистолета возле алкомаркета
10:07
В Петербурге поймали курьера мошенников, оставивших без денег пенсионерку с улицы Генерала Симоняка
10:00
В центре Петербурга из ювелирного магазина похитили кольца с бриллиантами
09:48
Центр Петербурга могут полностью зачистить от ларьков
08:51
Жители СПб активно ищут работу с высокими зарплатами
19:53
Утечка данных произошла у подрядчика «Ростелекома» из-за хакерской атаки
19:50
В Петербурге состоялись чемпионат и первенство города по дзюдо (спорт глухих)
12:11
Исторический парк «Россия – Моя история» проведёт 6-й городской открытый краеведческий онлайн-диктант «Приближая Победу»
11:47
В гараже на Софийской улице обнаружили оружие и боеприпасы
11:35
В Петербурге поймали лже-ремонтника, обманувшего пенсионера с бульвара Новаторов
11:30
Во Фрунзенском районе задержали подозреваемого в стрельбе из аэрозольного пистолета
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В «Пулково» продолжается рост пассажиропотока

В «Пулково» продолжается рост пассажиропотока

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
За прошедший год аэропорт «Пулково» установил новый рекорд по числу пассажиров, превысив показатели предыдущего года

«Питерец.ру» сообщает, что за прошедший год аэропорт «Пулково» обслужил более 20,9 млн. пассажиров. 80% пришлось на внутренние направления, 20% – на зарубежные.  Это рекордные показатели – в прошлом году они были на 3% меньше.

Одной из причин роста пассажиропотока стало открытие новых рейсов в различные города России и мира. Так, например, в Махачкалу, Казань, Нижний Новгород, Махачкалу, Грозный и другие. Кроме того, аэропорт «Пулково» активно развивает сотрудничество с лоукостерными авиакомпаниями, что делает перелеты более доступными.

Администрация аэропорта отмечает, что рост пассажиропотока связан также с улучшением качества обслуживания и расширением инфраструктуры. Так, были открыты новые терминалы, улучшены условия ожидания рейсов.

«Пулково» продолжает оставаться одним из самых популярных аэропортов России. Это свидетельствует о его успешном развитии и привлекательности для пассажиров.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

22-02-2020, 09:12
Летать стали чаще
13-11-2013, 08:31
Аэропорт «Пулково» побивает абсолютные рекорды
8-02-2023, 15:34
Петербург запускает вторую очередь проекта развития аэропорта Пулково
19-09-2015, 10:28
Потери аэропорта Пулково
19-11-2012, 16:10
Пассажиров, прилетевших в Пулково из Египта, не выпускают из самолета
11-01-2025, 12:10
Студенты будут стажироваться в Пулково

Происшествия на дорогах

Вчера, 16:33
На терминале "Усть-Луга" мужчина погиб под колесами грузовика
20-01-2025, 19:52
В Ленобалсти в ДТП УАЗа с автобусом пострадали четыре человека
20-01-2025, 10:46
В Приморском районе пьяная автоледи на каршеринге протаранила светофор
18-01-2025, 17:13
В Обводный канал после ДТП упал автомобиль с людьми
Наверх