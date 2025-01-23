В «Пулково» продолжается рост пассажиропотока

«Питерец.ру» сообщает, что за прошедший год аэропорт «Пулково» обслужил более 20,9 млн. пассажиров. 80% пришлось на внутренние направления, 20% – на зарубежные. Это рекордные показатели – в прошлом году они были на 3% меньше.

Одной из причин роста пассажиропотока стало открытие новых рейсов в различные города России и мира. Так, например, в Махачкалу, Казань, Нижний Новгород, Махачкалу, Грозный и другие. Кроме того, аэропорт «Пулково» активно развивает сотрудничество с лоукостерными авиакомпаниями, что делает перелеты более доступными.

Администрация аэропорта отмечает, что рост пассажиропотока связан также с улучшением качества обслуживания и расширением инфраструктуры. Так, были открыты новые терминалы, улучшены условия ожидания рейсов.

«Пулково» продолжает оставаться одним из самых популярных аэропортов России. Это свидетельствует о его успешном развитии и привлекательности для пассажиров.