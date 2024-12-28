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Питерец.ру » Общество » В Пулково задействуют беспилотников

В Пулково задействуют беспилотников

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
globallookpress.com
Инновация в авиации: беспилотники займутся перевозкой багажа в Пулково

«Питерец.ру» сообщает, что в аэропорту Пулково готовятся к внедрению технологии беспилотной перевозки багажа. Это революционное решение позволит ускорить процесс работы и повысить качество обслуживания пассажиров. Технология также снизит нагрузку на персонал аэропорта.

До этого перевозка багажа в Пулково осуществлялась вручную, что приводило к задержкам и увеличению времени ожидания на выдаче. С введением беспилотников процесс обработки багажа станет автоматизированным и более эффективным.

Ожидается, что беспилотная перевозка будет внедрена в ближайшее время. Для решения данной задачи задействуют платформу «Пиранья». Этот беспилотник способен перевозить грузы до 300 кг, а при буксировке – до 500 кг. 

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