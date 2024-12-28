В Пулково задействуют беспилотников

«Питерец.ру» сообщает, что в аэропорту Пулково готовятся к внедрению технологии беспилотной перевозки багажа. Это революционное решение позволит ускорить процесс работы и повысить качество обслуживания пассажиров. Технология также снизит нагрузку на персонал аэропорта.

До этого перевозка багажа в Пулково осуществлялась вручную, что приводило к задержкам и увеличению времени ожидания на выдаче. С введением беспилотников процесс обработки багажа станет автоматизированным и более эффективным.

Ожидается, что беспилотная перевозка будет внедрена в ближайшее время. Для решения данной задачи задействуют платформу «Пиранья». Этот беспилотник способен перевозить грузы до 300 кг, а при буксировке – до 500 кг.