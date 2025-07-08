Жители Петербурга массово проходят медицинские обследования

«Питерец.ру» сообщает, что многие жители Северной столицы активно посещают медицинские учреждения для прохождения профилактических осмотров и обследований. Так, в 1-й половине 2025 году диспансеризацию прошли 2,1 млн. взрослых петербуржцев, что на 450 тыс. человек больше, нежели годом ранее.

Это связано с повышением осведомленности о важности раннего выявления заболеваний. Люди стремятся предотвратить развитие серьезных болезней, регулярно проверяя свое здоровье.

Медучреждения города отмечают увеличение числа посетителей. Врачи рекомендуют регулярно проходить обследования для своевременного выявления возможных проблем. Это особенно актуально в условиях современного ритма жизни и повышенных стрессовых нагрузок.