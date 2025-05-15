Беглов о медицинской сфере СПБ

«Питерец.ру» сообщает, что в прошлом году медики СПб провели 136 тыс. операций, которые можно отнести к категории сложных. Это стало известно из сообщения глава города Александра Беглова.

По словам губернатора, в Петербурге есть современное оборудование, которое позволяет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь. В этом году ожидается закупка оборудования для медреабилитации взрослых и детей.

Это ускорит реабилитацию жителей СПб после сложных операций и заболеваний. Таким образом, будет сформирован непрерывный цикл медицинского обслуживания с гарантированной преемственностью на всех этапах.

Особое значение придается репродуктивному здоровью. Молодым семьям рекомендуется проходить регулярные обследования, включая диспансеризацию. Уже более 400 тыс. петербуржцев прошли диспансеризацию.