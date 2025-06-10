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Питерец.ру » Общество » Жители CПб до 40 лет активно ищут работу

Жители CПб до 40 лет активно ищут работу

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
r21.spb.ru
Свыше 15 тыс. петербуржцев в возрасте до 40 лет обратились за помощью в поиске работы в 2025 году

«Питерец.ру» сообщает, что, согласно данным, многие жители СПб, не достигшие 40-летнего возраста, активно занимаются поиском работы. За 2024 год более 15 тыс. человек данной возрастной группы обратились за помощью в центры занятости. Это 53% от общего количества желающих трудоустроиться.

Специалисты отмечают растущий интерес к поиску работы среди людей до 40 лет. Возможно, это связано с желанием молодых специалистов развиваться и получать новый опыт. В любом случае такая тенденция может оказать положительное влияние на рынок труда в городе. Службы занятости активно помогают соискателям, предлагая различные программы и консультации.

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