Жители CПб до 40 лет активно ищут работу

«Питерец.ру» сообщает, что, согласно данным, многие жители СПб, не достигшие 40-летнего возраста, активно занимаются поиском работы. За 2024 год более 15 тыс. человек данной возрастной группы обратились за помощью в центры занятости. Это 53% от общего количества желающих трудоустроиться.

Специалисты отмечают растущий интерес к поиску работы среди людей до 40 лет. Возможно, это связано с желанием молодых специалистов развиваться и получать новый опыт. В любом случае такая тенденция может оказать положительное влияние на рынок труда в городе. Службы занятости активно помогают соискателям, предлагая различные программы и консультации.