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Питерец.ру » Общество » Жители СПб активно жалуются в Роспотребнадзор

Жители СПб активно жалуются в Роспотребнадзор

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
ССО
Жители Петербурга массово обращаются в Роспотребнадзор с исками

«Питерец.ру» сообщает, что петербуржцы активно подают иски в Роспотребнадзор из-за некачественных продуктов и проблем в сфере ЖКХ. Горожане недовольны работой поставщиков продуктов и услуг в жилищной сфере. Они хотят привлечь внимание к некачественному обслуживанию и нарушениям прав потребителей.

Многие жители СПб сообщают о случаях продажи испорченных продуктов в магазинах и о проблемах с жилищно-коммунальными услугами. Они считают, что такие ситуации негативно влияют на их здоровье и качество жизни.

Люди обращаются в Роспотребнадзор, чтобы добиться справедливости и улучшения ситуации. Это может привести к активизации проверок и повышению контроля за качеством товаров и услуг в городе.

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