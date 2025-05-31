Жители СПб активно жалуются в Роспотребнадзор

«Питерец.ру» сообщает, что петербуржцы активно подают иски в Роспотребнадзор из-за некачественных продуктов и проблем в сфере ЖКХ. Горожане недовольны работой поставщиков продуктов и услуг в жилищной сфере. Они хотят привлечь внимание к некачественному обслуживанию и нарушениям прав потребителей.

Многие жители СПб сообщают о случаях продажи испорченных продуктов в магазинах и о проблемах с жилищно-коммунальными услугами. Они считают, что такие ситуации негативно влияют на их здоровье и качество жизни.

Люди обращаются в Роспотребнадзор, чтобы добиться справедливости и улучшения ситуации. Это может привести к активизации проверок и повышению контроля за качеством товаров и услуг в городе.