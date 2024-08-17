Как проходит диспансеризация?

Забота о собственном здоровье – одна из важнейших составляющих жизни человека. Поэтому взрослому поколению необходимо регулярно проходить профилактические осмотры, поскольку они позволяют своевременно выявлять имеющиеся проблемы. В этом случае с некоторыми заболеваниями можно справляться на ранней стадии.

«Питерец.ру» напоминает, что в городе можно пройти диспансеризацию. Этот профилактический медосмотр проводится в 72 медучреждениях СПб. В 2024 году это обследование уже прошли почти 1,9 млн. петербуржцев. Власти стремятся, чтобы в диспансеризации приняли участие как минимум 3,1 млн. На сегодняшний день эта цель достигнута примерно на 60%.

Для записи на обследование можно воспользоваться телефоном 122 или специальными порталами. Также можно обратиться в районную поликлинику.