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Питерец.ру » Общество » Средний вес петербуржцев превысил норму

Средний вес петербуржцев превысил норму

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
globallookpress.com
Средний вес горожан превысил рекомендуемый уровень: статистика вызывает беспокойства

«Питерец.ру» сообщает, что средний вес жителей СПб превысил рекомендуемый и достиг 79 кг. Такие данные могут свидетельствовать о тенденции к набору лишнего веса среди горожан, норма же составляет 72,3 кг.

Тенденция увеличения среднего веса жителей Северной столицы может вызывать опасения у врачей и специалистов в области здравоохранения. Ведь нормальный вес способствует укреплению здоровья и снижению риска развития различных заболеваний.

Для поддержания здорового образа жизни специалисты рекомендуют регулярно заниматься физической активностью и следить за рационом. Здоровое питание и активный образ жизни помогут сохранить оптимальный вес и улучшить общее самочувствие.

Горожанам рекомендуется обратить внимание на свое здоровье и, при необходимости, скорректировать образ жизни. Медицинские учреждения города готовы оказать помощь в разработке индивидуальных программ для поддержания здоровья.

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