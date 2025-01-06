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Питерец.ру » Общество » Диспансеризация оказалась рекордной

Диспансеризация оказалась рекордной

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
В 2024 году диспансеризацию в СПб прошло рекордное число жителей 

«Питерец.ру» сообщает, что за последний год в СПб более 3,8 млн. жителей прошли диспансеризацию. Это рекордный показатель для Петербурга. Например, в 2023-м участие в диспансеризации приняли 2,7 млн. человек.

Благодаря этому комплексному обследованию, можно выявить имеющиеся заболевания на ранней стадии. Оно проводится бесплатно – для этого необходимо прийти в поликлинику по месту жительства.

По данным комитета по здравоохранению, более 80% прошедших диспансеризацию не имели серьезных заболеваний. Это говорит о том, что регулярные медосмотры помогают сохранить здоровье и предотвратить развитие болезней.

Однако, несмотря на доступность процедуры и отсутствие платы за нее, не все жители города проходят диспансеризацию. При этом врачи призывают заботиться о здоровье и не забывать про регулярные осмотры. 

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