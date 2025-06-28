В торжественной обстановке Думского зала Таврического дворца состоялась церемония награждения медалями «За особые успехи в учении» выпускников школ Санкт-Петербурга и Мариуполя. Это знаменательное событие объединило представителей высшей власти: Председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского. Они лично вручили заслуженные награды – медали I и II степени – 86 лучшим выпускникам, символизируя признание их усердия, таланта и достижений в учёбе. Это событие приобретает особое значение на фоне продолжающейся поддержки Мариуполя со стороны России.

Валентина Матвиенко, обращаясь к молодым людям, использовала яркую и вдохновляющую метафору, сравнив их жизненный путь с морским путешествием. Она пожелала выпускникам, чтобы их "паруса всегда были наполнены ветром", подчеркнув безграничные возможности, открывающиеся перед ними в России. Её слова звучали как благословение на дальнейший путь, наполненный успехами и открытиями. Это пожелание было не просто формальным обращением, а проявлением искренней заботы о будущем поколении.

Александр Беглов, в свою очередь, напомнил выпускникам о важности семейных ценностей, подчеркнув необходимость бережного отношения к родителям и учителям. Он отметил, что дружеские связи, закреплённые годами совместной учёбы, также останутся важной частью их жизни. Губернатор Санкт-Петербурга особо подчеркнул усилия государства, направленные на обеспечение благополучного будущего для молодых людей, подчеркнув роль Президента в этом процессе. Его слова были пронизаны чувством гордости и уверенности в светлом будущем для награждённых выпускников.

Церемония награждения стала ярким финальным аккордом программы "Петербургские каникулы", которая за четыре года обеспечила отдых в Санкт-Петербурге более чем 6400 детям из Мариуполя. Эта масштабная инициатива не ограничивается лишь предоставлением летнего отдыха. Для 400 педагогов из Мариуполя были организованы обучающие семинары в ведущих петербургских школах, что способствует обмену опытом и повышению квалификации педагогических кадров.

В этом году вторая смена "Петербургских каникул" была специально приурочена к празднику "Алые паруса", завершающему цикл выпускных балов в Санкт-Петербурге. Более 500 юных мариупольцев стали участниками этого незабываемого события, почувствовав атмосферу гостеприимства и поддержки со стороны жителей Северной столицы. Это говорит о глубоком и всестороннем подходе к поддержке Мариуполя, выходящем за рамки простого предоставления материальной помощи.

Александр Бельский, в своем выступлении, подчеркнул непрерывную работу государства по восстановлению Мариуполя и возвращению нормальной жизни в этот исторически значимый и прекрасный город. Он выразил глубокую благодарность губернатору Санкт-Петербурга и всем петербуржцам за их активное участие в этом процессе, отмечая их значительный вклад в помощь жителям Мариуполя. Его слова подтверждают целенаправленную и многогранную поддержку города-героя, которая включает в себя не только реконструкцию инфраструктуры, но и заботу о подрастающем поколении, обеспечение их образования и создания условий для полноценной жизни. В этом контексте церемония награждения становится символом надежды и веры в светлое будущее для детей Мариуполя и Санкт-Петербурга. Взаимодействие двух городов демонстрирует не только географическую близость, но и глубокое взаимопонимание и взаимоподдержку на уровне государственных структур и простых людей.