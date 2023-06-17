Генерал-полковник Олег Плохой вручил дипломы выпускникам Санкт-Петербургского военного института Росгвардии

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга состоялась торжественная церемония выпуска офицеров Санкт-Петербургского ордена Жукова военного института войск национальной гвардии Российской Федерации.

Статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Олег Плохой и командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии генерал-лейтенант Алексей Воробьев вручили молодым лейтенантам дипломы об окончании военного учебного заведения. 49 выпускников командного факультета и факультета военно-политической работы получили дипломы с отличием, 5 военнослужащих награждены медалью Росгвардии «За особые достижения в учебе».

Экзаменационные комиссии отметили у выпускников высокий уровень подготовки. Командиры и профессорско-преподавательский состав выразили уверенность, что молодые офицеры будут успешно применять полученные знания и умения в войсках.