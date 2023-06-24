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Питерец.ру » Общество » В кадетских корпусах СК России состоялось торжественное вручение аттестатов выпускникам

В кадетских корпусах СК России состоялось торжественное вручение аттестатов выпускникам

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Опубликовал: Вадик Котов
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В кадетских корпусах СК России состоялось торжественное вручение аттестатов выпускникам

Выпускникам Кадетского корпуса СК России им. Александра Невского вручили аттестаты о среднем общем образовании. Мероприятие прошло в Музее Победы на Поклонной горе. В нем принял участие заместитель Председателя СК России Н.В. Ущаповский. В этом году выпускники Кадетского корпуса СК России им. Александра Невского вновь показали высокие результаты.

В историческом здании белого зала Дома ученых выпускникам Объединенного Санкт-Петербургского кадетского корпуса СК России вручили аттестаты о среднем общем образовании, нагрудные знаки, грамоты и благодарности за высокие показатели в учебе и примерное поведение, а также знаки ГТО. Помощник Председателя Следственного комитета России Е.Ю. Гаранина поздравила выпускников с успешным завершением обучения в кадетском корпусе.

В Волгоградском кадетском корпусе СК России им. Ф.Ф. Слипченко также состоялось торжественное построение, посвященное вручению выпускникам аттестатов о среднем общем образовании. Выпускники показали блестящие знания на ЕГЭ, получили аттестаты особого образца и золотые медали. С успешным окончанием кадетского корпуса выпускников поздравил руководитель СУ СКР по Волгоградской области В.И. Семёнов.

В Севастопольском кадетском корпусе СК России им. В.И. Истомина состоялось торжественное построение, посвященное вручению выпускникам 11-го класса аттестатов о среднем общем образовании. Директор кадетского корпуса вручил отличившимся сотрудникам Благодарность от Председателя Следственного комитета и ведомственные медали «За безупречную службу» I, II и III степени, а кадетам - аттестаты и нагрудные знаки.

Для ребят это волнительный этап жизни. Большинство выпускников выбрали в качестве дальнейшего пути обучение в академиях Следственного комитета России. Выпускники поблагодарили преподавательский состав за прекрасные годы, проведенные в стенах кадетских корпусов.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: СК по Петербургу
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