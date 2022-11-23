В Петербурге школьникам вручили медали «За проявленное мужество»

В Мариинском дворце состоялась церемония награждения юных петербуржцев, которые проявили мужество в экстремальных ситуациях и спасли человеческие жизни. Спикер петербургского парламента Александр Бельский и сенатор Андрей Кутепов вручили памятные медали Совета Федерации Федерального Собрания РФ «За проявленное мужество» и Почётные грамоты Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
Андрей Кутепов напомнил, что поощрять детей за мужество, проявленное в экстремальных ситуациях, предложила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Награды получили Никита Гребёнкин, Елизавета Ивашкина, Елизавета Никитина, Кира Перфильева за оказание грамотной и оперативной помощи потерявшему сознание во время эпилептического приступа ребёнку и Эмиль Иштуганов за спасение младшей сестры во время пожара. Получать медаль и Почётную грамоту Эмиль вышел со своей сестрой, маленькой Ариной.
Александр Бельский и Андрей Кутепов поблагодарили их родителей за то, что смогли привить здоровые ценности детям, воспитать их неравнодушными и смелыми.