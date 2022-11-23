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Питерец.ру » Общество » В Петербурге школьникам вручили медали «За проявленное мужество»

В Петербурге школьникам вручили медали «За проявленное мужество»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Петербургским школьникам вручили медали «За проявленное мужество»

В Мариинском дворце состоялась церемония награждения юных петербуржцев, которые проявили мужество в экстремальных ситуациях и спасли человеческие жизни. Спикер петербургского парламента Александр Бельский и сенатор Андрей Кутепов вручили памятные медали Совета Федерации Федерального Собрания РФ «За проявленное мужество» и Почётные грамоты Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

– Кто-то считает, что в повседневной жизни нет места героизму. Искренне рад, что вы и ваши сверстники опровергаете это мнение. Быть готовым помочь в беде – это качество поставило вас в один ряд с героями нашей страны. Вы проявили лучшие человеческие качества: милосердие, сострадание, стойкость и мужество. Мы гордимся вами! На ваших примерах нужно учиться многим взрослым, ­ прокомментировал Александр Бельский.

Андрей Кутепов напомнил, что поощрять детей за мужество, проявленное в экстремальных ситуациях, предложила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

– С лёгкой руки Валентины Ивановны Матвиенко вот уже девять лет мы отмечаем медалями юных граждан за их героизм и мужество. Мы гордимся тем, что в нашей стране растут такие дети, - сказал он.

Награды получили Никита Гребёнкин, Елизавета Ивашкина, Елизавета Никитина, Кира Перфильева за оказание грамотной и оперативной помощи потерявшему сознание во время эпилептического приступа ребёнку и Эмиль Иштуганов за спасение младшей сестры во время пожара. Получать медаль и Почётную грамоту Эмиль вышел со своей сестрой, маленькой Ариной.

Александр Бельский и Андрей Кутепов поблагодарили их родителей за то, что смогли привить здоровые ценности детям, воспитать их неравнодушными и смелыми.

Источник: ЗАКС
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