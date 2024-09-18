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Питерец.ру » Политика » Александр Беглов принес присягу Губернатора Санкт‑Петербурга

Александр Беглов принес присягу Губернатора Санкт‑Петербурга

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов официально вступил в должность губернатора Санкт‑Петербурга

Сегодня в Мариинском дворце состоялась официальная церемония вступления в должность Губернатора Санкт‑Петербурга. На церемонии присутствовали председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, председатель Конституционного Суда Российской Федерации Валерий Зорькин, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, викарий Санкт‑Петербургской епархии, наместник Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры епископ Кронштадтский Вениамин, Почетный гражданин Санкт‑Петербурга, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А.Алмазова Евгений Шляхто, председатель правления Санкт‑Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова, почетные граждане Санкт‑Петербурга, депутаты Законодательного Собрания Санкт‑Петербурга и другие гости.

Председатель Санкт‑Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин объявил о решении Санкт‑Петербургской избирательной комиссии признать Александра Беглова избранным губернатором Санкт‑Петербурга.

Александр Беглов принес присягу Губернатора Санкт‑Петербурга.

Источник: Администрация Петербурга
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