В Санкт-Петербургском университете МВД России состоялся очередной выпуск специалистов. 448 юношей и девушек окончили высшее учебное заведение в этом году, из них 8 с золотой медалью. Всем выпускникам присвоено специальное звание лейтенант полиции и уже совсем скоро они приступят к исполнению своих служебных обязанностей во всех регионах нашей страны.

В торжественной церемонии выпуска, которая прошла на территории Монумента героическим защитникам Ленинграда, принял участие председатель постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин. От лица всех депутатов и Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга парламентарий поздравил выпускников с судьбоносным событием в их жизни, вручил им дипломы о высшем образовании и знаки об окончании учебного заведения.

Этот год – юбилейный для Санкт-Петербургского университета МВД. Уже 25 лет учебное заведение готовит высокопрофессиональные кадры для правоохранительной системы страны. Это первый вуз, который был образован в Министерстве внутренних дел Российской Федерации.