В Петербурге пожарная охрана отмечает 222-летие

В торжественной обстановке, приуроченной ко Дню основания пожарной охраны Санкт-Петербурга, состоялось знаменательное событие – открытие новой, современной пожарно-спасательной части №67 в Выборгском районе города. Мероприятие посетили высокопоставленные лица: Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и Губернатор города Александр Беглов. Открытие стало кульминацией долгой и кропотливой работы, результатом совместных усилий городской администрации и МЧС России.

Александр Бельский, обращаясь к собравшимся пожарным, сердечно поздравил их с 222-й годовщиной со дня создания петербургской пожарной службы. Его речь пропитана глубоким уважением к профессии пожарного, к их самоотверженности и готовности в любой момент рисковать жизнью ради спасения других. Он подчеркнул неизменную поддержку со стороны Законодательного Собрания и Правительства города, подтверждая это фактом активного содействия в приобретении новейшей техники и финансировании строительства новых пожарных депо, таким как это современное здание в Выборгском районе. В своем выступлении Председатель ЗС СПб выразил искренние пожелания пожарным крепкого здоровья, семейного благополучия и, конечно же, множества спокойных, без происшествий, рабочих смен – залог того, что их профессионализм и готовность к действиям остаются невостребованными в критических ситуациях.

Губернатор Александр Беглов, в свою очередь, акцентировал внимание на стратегической важности открытия новой пожарной части для обеспечения безопасности жителей Выборгского района. Он отметил, что новая ПСЧ №67 призвана надежно защитить не только многочисленные жилые дома и важные социальные объекты района, но и исторически значимую территорию петербургского Парнаса, требующую особого внимания с точки зрения пожарной безопасности. Открытие этой части – это результат продуманной стратегии по укреплению системы пожарной безопасности Санкт-Петербурга, направленной на своевременное реагирование на любые чрезвычайные ситуации.

Новое здание пожарно-спасательной части соответствует самым современным стандартам и требованиям. Оно оборудовано не только необходимыми служебными помещениями, обеспечивающими комфортные условия для работы и отдыха личного состава, но и современными бытовыми помещениями, создающими комфортную атмосферу для пожарных, которые проводят здесь значительную часть своего времени. Техническое оснащение части также находится на высочайшем уровне. В распоряжении пожарных – две мощные автоцистерны, обеспечивающие достаточный объем воды для тушения крупных пожаров; две автолестницы, одна высотой 50 метров, другая – 30 метров, позволяющие эффективно проводить эвакуацию людей с высотных зданий и осуществлять работы на большой высоте; автомобиль связи и освещения, необходимый для координации действий спасательных служб в условиях ограниченной видимости; и автомобиль пункта управления, обеспечивающий эффективное руководство операцией по тушению пожара и проведению поисково-спасательных работ.

Штатная численность пожарно-спасательной части №67 составляет 110 человек – высокопрофессиональных специалистов, прошедших специальную подготовку и готовых к выполнению самых сложных задач. Это значительный вклад в усиление пожарной безопасности Санкт-Петербурга, демонстрирующий приверженность властей обеспечению безопасности жителей города и созданию благоприятных условий для работы спасателей. Открытие новой части – это не просто появление нового здания и техники, это символ безопасности и надежды для жителей Выборгского района, уверенность в том, что в случае чрезвычайной ситуации помощь придет вовремя и будет оказана профессионально.