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Питерец.ру » Общество » Александр Беглов поздравил петербургских спасателей с профессиональным праздником

Александр Беглов поздравил петербургских спасателей с профессиональным праздником

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов поздравил петербургских спасателей с профессиональным праздником

Сотрудников ГУ МЧС России по Санкт‑Петербургу, Пожарно-спасательных отрядов Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности и Поисково-спасательной службы Санкт‑Петербурга с праздником и наступающим Новым годом в Смольном поздравили губернатор Александр Беглов, Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский и начальник Главного управления МЧС России по Санкт‑Петербургу Алексей Аникин.

В ходе встречи в Смольном состоялось награждение сотрудников почетными грамотами и благодарностями Губернатора Санкт‑Петербурга и Председателя Законодательного Собрания Санкт‑Петербурга, ведомственными медалями МЧС России. 

Александр Беглов поблагодарил спасателей за службу. «Уходящий год был сложным, но результативным. Мы провели запланированные мероприятия международного и российского масштаба. Все – на высоком уровне. Совместными усилиями не допустили чрезвычайных ситуаций», - сказал губернатор.

Александр Беглов подчеркнул, что спасатели Петербурга сегодня трудятся на восстановлении инфраструктуры в новых регионах России, в том числе в городе-побратиме – Мариуполе.  

Губернатор отметил, что при участии Министра МЧС Александра Куренкова была открыта вторая очередь «Парка Героев-пожарных». В следующем году, к 220-летию противопожарной службы, в парке планируется установить памятник пожарным.

Сегодня также были подведены итоги деятельности Санкт‑Петербургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2022 году и поставлены задачи на 2023 год.

«Город вкладывает много сил и средств, чтобы сделать систему предупреждения чрезвычайных ситуаций мобильной и отвечающей требованиям времени. По уровню оснащения противопожарная служба Санкт‑Петербурга – одна из лучших в России», - подчеркнул Александр Беглов.

В Калининском районе на проспекте Луначарского завершается строительство депо. В настоящее время проводится комплектование пожарно-спасательной части личным составом и современной техникой.

В следующем году новое депо будет введено в Красносельском районе на Петергофском шоссе.

В планах построить два новых депо – в Выборгском районе и Красносельском районах.

Губернатор отметил, что проводится замена устаревшей пожарной автотехники. Создаётся инновационный парк пожарных автомобилей, изготовленных с применением современных материалов и технологий. Это дает возможность продлить срок эксплуатации техники без капитального ремонта и позволит в дальнейшем сэкономить бюджетные средства.

В этом году правительством Петербурга дважды, при участии Министра МЧС России, спасателям вручались современные образцы пожарной и спасательной техники.  1 июля перед Смольным передано 7 пожарных автомобилей для городской противопожарной службы и 4 для Главного управления МЧС.

30 ноября, в торжественной обстановке на Дворцовой площади, передано двадцать пожарных автомобилей для городской противопожарной службы и три –  для Главного управления МЧС.

Для городской поисково-спасательной службы переданы судно на воздушной подушке и автомобиль водолазной службы.

Источник: Администрация Петербурга
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