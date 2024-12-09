ента новостей

16:20
«Зенит» и «Краснодар» лидируют в РПЛ после 18-го тура, впереди – зимняя пауза и время для исправления ошибок
15:56
В Ленобласти пресечена деятельность подпольной нарколаборатории
14:19
Председатель ЗакС Александр Бельский и Губернатор города Александр Беглов возложили цветы к обелиску «Городу-Герою Ленинграду»
14:11
В Ленобласти отмечают День герба, флага и гимна
13:07
Роскомнадзор может ограничить работу ряда зарубежных провайдеров хостинга в России
12:58
Выставка «Анималистика. И в шутку, и всерьез»
12:51
Выставка «Акценты и формы»
12:24
Выставку французского художника Алена Бонфуа «Запах женщины»
10:00
В России отмечают День Героев Отечества
09:46
Алиса Фрейндлих отметила свое 90-летие
09:25
В Ленобласти эвакуатор насмерть сбил пешехода
09:19
Работодатели СПб охотятся за специалистами
09:03
Съемное жилье в СПб будет дешеветь
02:52
«Дин Лижэнь, Дин Лижэнь, что ж ты бросил коня?» – нелепый просмотр чемпиона мира по шахматам привёл к тому, что претендент Гукеш вышел вперёд в сингапурском матче со счётом 6:5
08:03
На трассе «Кола» на мосту через реку Оять введут реверсивное движение
03:02
Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук победила в финале Гран-При России по быстрым шахматам, набрав 12 очков за 13 туров
19:03
Артём Дзюба забил победный гол «Зениту», а вратарь «Акрона» Александр Васютин не пропустил в концовке – сенсационные 1:2 на «Газпром Арене»
10:21
В СПб появятся электробусы «КАМАЗа»
09:40
Курьеры стали получать гораздо больше
02:12
Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук лидирует в финале Гран-При России по быстрым шахматам в Сочи, выиграв восемь партий из девяти
01:41
Лидирующее в ВХЛ петербургское хоккейное «Динамо» вслед за 7:0 в матче с клубом «Торпедо-Горький» разгромило и воскресенский «Химик» со счётом 5:0
12:11
На улице Седова иномарка сбила 16-летнюю девушку
12:06
В Гатчинском районе иномарка насмерть сбила пешехода
11:47
В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пенсионерку с Северного проспекта
11:38
В Приморском районе поймали подозреваемого в грабеже на проспекте Авиаконструкторов
11:30
На Бухарестской улице автоледи на иномарке сбила 12-летнего мальчика
11:25
В Кингисеппе молодой человек на «Ладе» насмерть сбила пожилую женщину
11:15
В Ломоносовском районе иномарка вылетела в кювет. Пострадали двое детей
11:11
На трассе "Нарва" иномарка вылетела в кювет и врезалась в дерево. Водитель погиб
10:52
В центре Петербурга ликвидировано подпольное казино
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Председатель ЗакС Александр Бельский и Губернатор города Александр Беглов возложили цветы к обелиску «Городу-Герою Ленинграду»

Председатель ЗакС Александр Бельский и Губернатор города Александр Беглов возложили цветы к обелиску «Городу-Герою Ленинграду»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗАКС
Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский и Губернатор города Александр Беглов возложили цветы к обелиску «Городу-Герою Ленинграду»

В День Героев Отечества Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский и Губернатор города Александр Беглов возложили цветы к обелиску «Городу-Герою Ленинграду» на площади Восстания.

В торжественной церемонии также приняли участие полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии Сергей Бураков, врио командующего войсками Ленинградского военного округа Рустам Миннекаев, главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев, депутат Госдумы Михаил Романов, депутаты парламента Александр Ржаненков и Любовь Егорова, руководители и члены ветеранских и молодёжных организаций.

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

23-02-2024, 14:29
В Петербурге к обелиску «Городу-герою Ленинграду» возложили цветы в честь Дня защитника Отечества
23-02-2023, 14:38
На площади Восстания прошла церемония возложения цветов в честь Дня защитника Отечества
22-06-2024, 13:16
На Пискаревском мемориальном кладбище состоялась торжественно-траурная церемония, посвящённая Дню памяти и скорби
27-01-2023, 15:30
На Пискаревском кладбище возложили цветы в память о защитниках и жителях осажденного Ленинграда
9-12-2022, 13:24
В Петербурге прошли торжественные мероприятия в честь Дня Героев Отечества
27-05-2024, 15:03
На Сенатской площади прошла торжественная церемония, посвящённая Дню города

Происшествия на дорогах

Сегодня, 09:25
В Ленобласти эвакуатор насмерть сбил пешехода
6-12-2024, 12:11
На улице Седова иномарка сбила 16-летнюю девушку
6-12-2024, 12:06
В Гатчинском районе иномарка насмерть сбила пешехода
6-12-2024, 11:30
На Бухарестской улице автоледи на иномарке сбила 12-летнего мальчика
Наверх