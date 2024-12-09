Председатель ЗакС Александр Бельский и Губернатор города Александр Беглов возложили цветы к обелиску «Городу-Герою Ленинграду»

В День Героев Отечества Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский и Губернатор города Александр Беглов возложили цветы к обелиску «Городу-Герою Ленинграду» на площади Восстания.

В торжественной церемонии также приняли участие полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии Сергей Бураков, врио командующего войсками Ленинградского военного округа Рустам Миннекаев, главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев, депутат Госдумы Михаил Романов, депутаты парламента Александр Ржаненков и Любовь Егорова, руководители и члены ветеранских и молодёжных организаций.