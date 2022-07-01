ГУ МЧС по Санкт-Петербургу передана новая пожарно-спасательная техника

Министр чрезвычайных ситуаций РФ Александр Куренков, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и Губернатор города Александр Беглов в торжественной обстановке передали личному составу подразделений Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу 18 единиц современной пожарно-спасательной техники: автоцистерны, автомобили газодымозащитной службы, автолестницы и пожарно-спасательные мотоциклы.

В церемонии также приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Олег Логунов, члены Правительства Санкт-Петербурга.

– Депутаты не всегда принимают бюджет единогласно, но, когда речь идет о выделении средств на технику для МЧС, мы все голосуем единодушно. Спасибо начальнику Главного управления Алексею Геннадьевичу Аникину, который заботится об интересах своих сотрудников, всегда информирует нас об их нуждах. Сегодня ваши ряды пополнились выпускниками университета, которому присвоено имя Героя России Евгения Николаевича Зиничева, теперь пополнение получил и парк спецтехники. Желаю вам здоровья, счастья и успехов на службе Петербургу! – сказал спикер петербургского парламента.