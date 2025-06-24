Губернатор поздравил пожарников

«Питерец.ру» сообщает, что губернатор Александр Беглов обратился к сотрудникам пожарной охраны Санкт-Петербурга, поздравив их с профессиональным праздником. В своем выступлении он отметил важность их работы, подчеркнув высокий уровень профессионализма и самоотверженности. Губернатор также выразил благодарность за их вклад в обеспечение безопасности города, предотвращение пожаров и минимизацию их последствий.

Пожарные Санкт-Петербурга ежедневно сталкиваются с рисками, проявляя мужество, решительность и выдержку. Их работа требует глубоких профессиональных знаний и навыков, а также готовности к действиям в сложных условиях.

Александр Беглов пожелал пожарным крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в их нелёгкой, но благородной службе. Их самоотверженный труд является примером для всех жителей города и заслуживает самого глубокого уважения.