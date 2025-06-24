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Питерец.ру » Общество » Губернатор поздравил пожарников

Губернатор поздравил пожарников

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
tvspb.ru
Губернатор поздравил огнеборцев Санкт-Петербурга с Днем пожарной охраны 

«Питерец.ру» сообщает, что губернатор Александр Беглов обратился к сотрудникам пожарной охраны Санкт-Петербурга, поздравив их с профессиональным праздником. В своем выступлении он отметил важность их работы, подчеркнув высокий уровень профессионализма и самоотверженности. Губернатор также выразил благодарность за их вклад в обеспечение безопасности города, предотвращение пожаров и минимизацию их последствий.

Пожарные Санкт-Петербурга ежедневно сталкиваются с рисками, проявляя мужество, решительность и выдержку. Их работа требует глубоких профессиональных знаний и навыков, а также готовности к действиям в сложных условиях.

Александр Беглов пожелал пожарным крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в их нелёгкой, но благородной службе. Их самоотверженный труд является примером для всех жителей города и заслуживает самого глубокого уважения.

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