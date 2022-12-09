Беглов и Бельский посетили церемонию, посвященную Дню святого Георгия

В Георгиевском зале Государственного Эрмитажа состоялась ежегодная церемония в честь Дня святого Великомученика и Победоносца Георгия. В торжествах приняли участие Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и Губернатор СПб Александр Беглов.

В зал были внесены Георгиевские знамена и Штандарт Российской императорской армии. К собравшимся обратился директор Эрмитажа, Почетный гражданин Санкт-Петербурга Михаил Пиотровский. В своем выступлении он подчеркнул, что традиция празднования Дня святого Георгия находит все больший отклик в России. Петербург и его главный музей внесли в возрождение этого наследия большой вклад. Михаил Пиотровский также рассказал о программах развития экспозиций Эрмитажа, в том числе, посвященных воинской славе Отечества.

Александр Бельский поздравил всех петербуржцев с двойным праздником – Днем Героев Отечества и днем небесного покровителя российского воинства.

- Хочу поблагодарить Михаила Борисовича Пиотровского и всех работников Государственного Эрмитажа за основание Георгиевской церемонии, которая теперь ежегодно проходит в этом прекрасном зале. Святой Георгий Победоносец изображен на нашем гербе и он символизирует великое предназначение российского народа. Это символ мужества, веры и правого дела, - сказал Председатель ЗС СПб.

Спикер петербургского парламента и Губернатор города также поздравили директора Эрмитажа с днем рождения.

Александр Бельский и Александр Беглов в ходе церемонии вручили государственные награды РФ заслуженным петербургским деятелям культуры и искусства.