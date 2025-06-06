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Питерец.ру » Общество » В СПб ужесточают правила для курьеров

В СПб ужесточают правила для курьеров

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
1MI
В Северной столице вводятся новые правила для курьерских служб

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге принято решение об ужесточении правил работы для курьерских служб. Оно направлено на повышение качества предоставляемых услуг и обеспечение безопасности жителей города.

Основные изменения коснутся требований к курьерам, которые используют СИН. В соответствии с проектом, курьеры должны будут придерживаться ограничений скорости: не более 20 км/ч на дорогах и 10 км/ч в пешеходных зонах. Также планируется ввести обязательные экзамены по правилам дорожного движения и единые стандарты идентификации, такие как специальные номера на одежде, транспорте и сумках.

Эти меры позволят снизить количество нарушений ПДД и повысить ответственность курьерских служб перед клиентами и жителями города. Ожидается, что новые правила начнут действовать в ближайшее время.

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