В Петербурге улучшили условия труда дворников: увеличены зарплаты и расширен штат

«Питерец.ру» сообщает, что в рамках программы по улучшению благоустройства города власти СПБ приняли решение увеличить штат дворников и повысить им заработную плату. Это решение было принято с целью повышения престижа профессии и улучшения качества уборки городских территорий.

Теперь в Петербурге будет работать больше специалистов, которые тщательно следят за чистотой улиц, парков и скверов. Это поспособствует созданию более комфортной среды для жителей и гостей города.

Ну а повышение зарплаты позволит привлечь в профессию больше сотрудников и удержать уже работающих. С начала года дворники будут получать на 15% больше. Ожидается, что летом их зарплаты повысят снова.