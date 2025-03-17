Депутаты обратили внимание на проблему электровелосипедов

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб депутаты Законодательного собрания готовят обращение в Министерство транспорта РФ. В обращении предлагается ввести в ПДД понятие «электровелосипед».

Эта инициатива направлена на регулирование использования электровелосипедов на дорогах и обеспечение безопасности участников дорожного движения. Появление официального определения может помочь в установлении правил эксплуатации электровелосипедов и ответственности владельцев.

В настоящее время использование электровелосипедов в России не всегда регулируется четко, что может приводить к неоднозначным ситуациям на дорогах. Введение понятия «электровелосипед» в ПДД позволит установить единые правила для всех их владельцев. Ожидается, что обращение депутатов будет рассмотрено в Министерстве транспорта в ближайшее время.