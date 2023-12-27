На Невском проспекте установили новые комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД

На главной артерии города - Невском проспекте в рамках стратегии программы «Безопасный город» установили новые комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Они появились на семи аварийно опасных перекрестках Невского проспекта с улицами Марата, Большой Конюшенной, Малой Садовой, Думской, площадью Восстания, Литейным проспектом и набережной канала Грибоедова.

Первые нарушения уже зафиксированы. На камеру стационарного комплекса попал автомобиль, ехавший по Невскому проспекту со скоростью 110 километров в час.

«Важность темы фиксации нарушений с помощью дорожных камер отмечал наш Президент. По словам Владимира Путина, цель их установки - снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей. В Петербурге за три года количество камер фотовидеофиксации возросло почти в восемь раз. Будем продолжать работу по повышению безопасности на дорогах», - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Благодаря комплексам фиксации в Петербурге в 2023 году вынесено более 10 миллионов постановлений об административных правонарушениях. Камеры фиксируют, в том числе, нарушение правил перестроения, поворот из второй полосы, превышение скорости.

В зависимости от сложности перекрестка на нем устанавливается разное количество камер - от 10 до 20. Главная задача установки комплексов -снижение аварийности и количества пострадавших.

В настоящее время за безопасностью на дорогах Северной столицы следят 1360 комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения. Из них 1316 стационарных и 44 передвижных.