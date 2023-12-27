На Невском проспекте установили новые комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД

На главной артерии города - Невском проспекте в рамках стратегии программы «Безопасный город» установили новые комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Они появились на семи аварийно опасных перекрестках Невского проспекта с улицами Марата, Большой Конюшенной, Малой Садовой, Думской, площадью Восстания, Литейным проспектом и набережной канала Грибоедова.
Первые нарушения уже зафиксированы. На камеру стационарного комплекса попал автомобиль, ехавший по Невскому проспекту со скоростью 110 километров в час.
Благодаря комплексам фиксации в Петербурге в 2023 году вынесено более 10 миллионов постановлений об административных правонарушениях. Камеры фиксируют, в том числе, нарушение правил перестроения, поворот из второй полосы, превышение скорости.
В зависимости от сложности перекрестка на нем устанавливается разное количество камер - от 10 до 20. Главная задача установки комплексов -снижение аварийности и количества пострадавших.
В настоящее время за безопасностью на дорогах Северной столицы следят 1360 комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения. Из них 1316 стационарных и 44 передвижных.
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