ента новостей

15:53
На Невском проспекте установили новые комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД
14:53
В Кудрово завершили строительство детского садика на 190 мест
13:31
Новогодняя выставка «В гостях у сказки»
11:07
В Невском районе пенсионерка перевела мошенникам более 3,7 млн рублей
11:02
В Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе по рейсовому автобусу
10:56
В Петербурге задержан злоумышленник, ограбивший аптеку и табачную лавку
10:09
Школьники из Мариуполя посетили Мариинский дворец
09:56
В городе Тихвин после пожара в квартире обнаружены трупы двух человек
00:54
ВХЛ: «СКА-Нева» в «Хоккейном городе» уступила «Норильску» с разницей в две шайбы, следующий соперник – «Сокол»
14:23
Премьера «Снежной королевы» в Большом театре кукол
14:15
Молодогвардейцы из Петербурга отправились на Донбасс с гуманитарной миссией
14:02
В Рощино открылась новая ледовая арена «Флагман»
13:59
Хор Санкт-Петербургской Духовной Академии провёл благотворительный концерт для детей
13:51
На Рождественском концерте в Эрмитаже прозвучит Бах
11:16
В Приморском районе задержали афериста, обманувшего 93-летнюю пенсионерку
11:08
В Центре молодёжного творчества и семейного досуга «Ф133» открылась новогодняя ярмарка
10:58
Эксперты рассказали, какие телефоны больше всех подвергаются атакам
10:53
В Парголово обокрали храм во имя святых мучеников младенцев Вифлеемских
01:31
СКА в Москве одержал важнейшую победу над «Динамо» со счётом 3:2, дубль сделал Михаил Воробьёв
01:03
Баскетбольный «Зенит» получил серьёзную оплеуху от «Локомотива-Кубани», проиграв краснодарцам с разницей в 20 очков
17:53
В Ленобласти в ДТП с автобусом погиб 65-летний водитель «Форд Фьюжн»
17:38
Николай Харитонов – кандидат в президенты России от КПРФ спустя 20 лет, «Новые люди» выдвинули Владислава Даванкова
15:40
В Московском районе подростки напали на курьера службы доставки
14:35
Новые поезда начнут курсировать из Петербурга в Волосово
14:31
В Санкт-Петербурге участники СВО и члены их семей смогут бесплатно посещать музеи
14:18
Для пациентов детской больницы № 2 провели «Парад Снегурочек»
13:02
В Орехово сcора подростков закончилась поножовщиной
12:38
В Пушкинском районе в ДТП пострадали двое детей
12:30
Пенсионер с улицы Белы Куна передал мошенникам более 2,2 млн рублей
12:23
В Стрельне задержали стрелка из травматического пистолета
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На Невском проспекте установили новые комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД

На Невском проспекте установили новые комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД

0
41
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На Невском проспекте в рамках стратегии программы «Безопасный город» установили новые комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД.

На главной артерии города - Невском проспекте в рамках стратегии программы «Безопасный город» установили новые комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Они появились на семи аварийно опасных перекрестках Невского проспекта с улицами Марата, Большой Конюшенной, Малой Садовой, Думской, площадью Восстания, Литейным проспектом и набережной канала Грибоедова.

Первые нарушения уже зафиксированы. На камеру стационарного комплекса попал автомобиль, ехавший по Невскому проспекту со скоростью 110 километров в час.

«Важность темы фиксации нарушений с помощью дорожных камер отмечал наш Президент. По словам Владимира Путина, цель их установки - снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей. В Петербурге за три года количество камер фотовидеофиксации возросло почти в восемь раз. Будем продолжать работу по повышению безопасности на дорогах», - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Благодаря комплексам фиксации в Петербурге в 2023 году вынесено более 10 миллионов постановлений об административных правонарушениях. Камеры фиксируют, в том числе, нарушение правил перестроения, поворот из второй полосы, превышение скорости.

В зависимости от сложности перекрестка на нем устанавливается разное количество камер - от 10 до 20. Главная задача установки комплексов -снижение аварийности и количества пострадавших.

В настоящее время за безопасностью на дорогах Северной столицы следят 1360 комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения. Из них 1316 стационарных и 44 передвижных.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Петербурга
Все по теме: Центральный район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-08-2023, 16:39
В Петербурге новые комплексы фотовидеофиксации появятся на 20 перекрестках
14-08-2019, 19:30
Невский проспект разделят забором
11-01-2013, 10:42
На магистрали города и области заступают передвижные автоматические фоторадары
12-09-2017, 19:52
Ограничение движения на Невском Проспекте
13-06-2023, 19:28
В Петербурге на период проведения Забега #МыВместе ограничат движение транспорта
13-01-2013, 09:06
13 января авторадары будут следить за лихачами и нарушителями правил парковки в четырёх районах города

Происшествия на дорогах

0
236
25-12-2023, 17:53
В Ленобласти в ДТП с автобусом погиб 65-летний водитель «Форд Фьюжн»
0
172
25-12-2023, 12:38
В Пушкинском районе в ДТП пострадали двое детей
0
205
24-12-2023, 20:09
В лобовом ДТП на Ям-Ижорском шоссе погибли оба водителя
0
223
24-12-2023, 11:32
В Приморском районе мигрант на "Приоре" сбил 13-летнего мальчика
Наверх