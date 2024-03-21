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Питерец.ру » Общество » В Горэлектротрансе стартует акция безопасности движения к школьным каникулам

В Горэлектротрансе стартует акция безопасности движения к школьным каникулам

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Горэлектротранс
С 23 марта в Горэлектротрансе стартует акция безопасности движения к школьным каникулам

Профилактическая акция «Внимание – дети!» пройдёт в Горэлектротрансе с 23 марта по 2 апреля. Она нацелена на предупреждение детского травматизма на транспорте и повышение безопасности участников дорожного движения. В этот период для водителей электротранспорта проводят специальные инструктажи.

Особая внимательность от водителей трамваев и троллейбусов требуется в периоды школьных каникул. В эти дни они концентрируются на поведении школьников на дорогах и около проезжей части. Кроме этого, на профилактических инструктажах отдельно обращают внимание водителей на детей, находящихся в салоне общественного транспорта.

«При входе в транспорт нужно снять рюкзак, ни в коем случае не толкать других пассажиров. При оплате проезда обязательно нужно держаться за поручень. Также обязательно – уступать места пожилым людям и беременным женщинам и, конечно, помогать им, если потребуется», - делится своими знаниями 11-летняя школьница Леона Невинская, дочь ведущего специалиста по безопасности движения СПб ГУП «Горэлектротранс» Дмитрия Невинского.

Во время проведения акции безопасности контроль усиливается также в зонах пешеходных переходов, перекрёстков, остановок общественного транспорта и мест возможного появления детей, в особенности – около школ и учреждений дополнительного образования. Водителям напоминают о важности соблюдения Правил дорожного движения и скоростного режима.

СПб ГУП «Горэлектротранс» будет контролировать работу водителей общественного транспорта в период проведения акции «Внимание – дети!». На предприятии проведут рейды, нацеленные на проверку соблюдения водителями ПДД и требований безопасности.

Источник: Горэлектротранс
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