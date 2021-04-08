Пособия начнут выдавать по новым правилам

«Питерец.ру» сообщает, что в нашей стране начали действовать новые правила по выдаче пособия по безработице. Перечень лиц, кому полагается максимальная сумма, был расширен.

Максимальный размер ежемесячного пособия составит 12130 руб., минимальный 1500 руб. В первые три месяца после потери работы человек может получать по 75% от суммы своего прежнего заработка, но не более установленного максимума. В следующие три месяца безработному полагается 60% от зарплаты, но не более 5 тыс. руб.

Пособия по новым правилам смогут получать беременные женщины, которые лишились работы. Это позволит защитить данную категорию людей. Еще человек сможет получать максимальный размер пособия по безработице после увольнения, вызванного ликвидацией предприятия.