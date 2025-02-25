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Питерец.ру » Общество » Для курьеров на электровелосипедах нужны ограничения?

Для курьеров на электровелосипедах нужны ограничения?

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
tvspb.ru
В Петербурге предложили ввести некоторые ограничения для курьеров, передвигающихся на велосипе

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб предложили ввести ограничения для курьеров, использующих электровелосипеды. Инициатива связана с необходимостью обеспечения безопасности на дорогах города.

По мнению автора предложения, ограничения помогут снизить количество аварий с участием этого транспорта. Предлагается ограничить скорость движения курьеров на электровелосипедах в определенных зонах города, а также установить правила парковки и хранения транспортных средств.

Как отмечают эксперты, введение подобных ограничений может положительно сказаться на безопасности дорожного движения, однако может вызвать недовольство со стороны курьеров и других участников рынка доставки. Ожидается, что обсуждение инициативы пройдет в ближайшее время. Окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

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